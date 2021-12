El compliment de la sentència sobre la immersió crispa el debat al Parlament

La decisió delde validar la sentència del(TSJC) segons la qual s'estableix un 25% de castellà a les aules ha crispat la sessió de control al. A les crítiques habituals del PP s'hi han sumat les amenaces de Vox, que ha avisat el conseller d'Educació,, de portar-lo davant de la justícia per "instigador d'un delicte de desobediència" a l'hora de no fer complir la sentència. Gonzàlez-Cambray, en tot cas, ha demanati ha remarcat que el Govern "no traspassarà cap responsabilitat" als mestres a l'hora de mantenir el model actual, que ha definit com "d'èxit". "Estem en una cambra de debat, no en un tribunal", ha ressaltat el conseller davant del discurs de Vox, que més tard ha amenaçat amb l'aplicació del 155. Això ja ha estat en la sessió de control al president de la Generalitat,, consellera de, ha ressaltat que la "normalització" està al "centre" de l'estratègia del Govern. "Estem impulsant una nova etapa lingüística que es caracteritza per una política de consens que s'ha de concretar en el nou Pacte Nacional per la Llengua", ha ressaltat Garriga, que també ha reclamat "desconflictivitzar" la llengua. "És amb consens i rigorisitat que es pot dur a terme una política efectiva", ha apuntat Garriga, que al mateix temps ha demanat "no caure en unque porta al desànim". Cultura i Educació impulsen un pla de xoc per augmentar l'ús del català a les escoles i als instituts davant del retrocés en la llengua del país. Menys de ladels professors de quart d'ESO no s'adrecen en català als alumnes.La llengua també ha estat protagonista en una pregunta de, diputada del, dirigida al conseller de Salut,. Roldán ha carregat contra el presumpte "assenyalament" dea 600 professionals de la salut andalusos contractats les últimes setmanes, i s'ha esforçat en citar paraules desegons les quals les persones provinents del sud de l'Estat viuen en la "misèria cultural, mental i espiritual". Argimon ha remarcat que aquests professionals són "benvinguts", i ha recomanat a l'exdiputada deque la ciutadania estarà "encantada" de la feina que faran i de com s'integraran. "La llengua ens ha de servir per, no per enfrontar. Aquest és l'ideari de Catalunya", ha remarcat.La llengua també ha estat protagonista de la intervenció de, líder de Ciutadans al Parlament, que ha indicat que el Govern considera "estranger" el castellà a Catalunya. "Pretenen extirpar Espanya del cors dels catalans. Intenten fer amb el castellà el mateix queva fer amb el català fins a convèncer que el castellà és aliè", ha ressaltat Carrizosa, que ha celebrat la decisió dels jutges sobre la immersió . "Ens assegurarem que es compleixi. No en tingui cap dubte, ho farem per dignitat. Hi ha molts catalans orgullosos de la pluralitat i no acceptarem que siguin estrangers a la seva pròpia terra", ha assenyalat el dirigent de Ciutadans.Aragonès ha indicat que la formació taronja va irrompre al Parlament per "dividir" la societat catalana. "El problema el tenen vostès.", ha apuntat el president, en referència a la "crispació" que representen. "Continuarem defensant el model lingüístic. Qui diferencia entre catalanoparlants i castellanoparlants són vostès", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha defensat la "cohesió social" que representa, segons ell, el model d'immersió lingüística. També ha recordat que qui ha demanat més castellà a les aulesMés contundent que Ciutadans ha estat, que ha brandat l'amenaça del 155. "A la resta de grups de la cambra, els demano que no comparteixin res amb aquest nou feixisme que intenta inocular el virus de la divisió en aquest país", ha ressaltat Aragonès. "El compromís ha de ser queamb qui vol tancar aquest Parlament per tancar els drets dels ciutadans de Catalunya. Hem de demostrar que són una absoluta minoria", ha apuntat Aragonès, aplaudit dempeus per ERC, Junts i els comuns en una escena que no s'acostuma a produir al llarg de la legislatura.

