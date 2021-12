El manifestsegueix recollint adhesions en contra dei, entre d'altres, compta amb el suport de l'expresident de la Generalitat; l'activista pels drets humans i diputat al Parlament,; el músic i cantanti l'exdiputada de la CUP exiliadatal com han difós des de laen un comunicat.Segons Torra, cal que el"comenci a canviar les prioritats" i es replantegi "les apostes cap al turisme de masses, l'oci de gran format o les operacions desajustades a la voluntat popular" i, ha afegit, "no imposar una candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern".Per la seva banda, Gabriel ha remarcat: "Cal aturar els JJOO d'Hivern. Al Pirineu, a Mallorca o Alacant és necessari un. Estan convertint els Països Catalans en un complex turístic i ja sabem que això per a les treballadores suposa més precarietat, més desigualtat i més destrucció del nostre entorn".Mentre, Wagensberg ha posat de manifest que aquest tipus d'esdeveniments "són del tot incompatibles amb un model socioeconòmic".El manifest es va presentar 10 de novembre amb el suport inicial d'una quarantena de personalitats del Pirineu, entre les quals els esportistesel filòsof Xavi Antich, els músics Alidé Sans i Sergi Carbonell (Txarango), l'editor Jordi Creus o l'economista Lourdes Beneria.Podeu llegir manifest i adhesions, clicant aquí

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor