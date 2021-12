Netflix estrenarà una nova sèrie sobre «La Casa de Papel»

Para entender su final hay que empezar desde el principio. En 2023 llega el spin-off de Berlín. #LCDP5 pic.twitter.com/r6ryqXdFV9 — Netflix España (@NetflixES) November 30, 2021

dirà adeu aquest mes de desembre amb l'estrena de la segona part de la cinquena temporada. Després de quatre anys i un èxit d'audiència brutal, N... però no als personatges creats per Álex Pina. El gegant de les plataformes ha anunciat que La Casa de Papel seguirà viva amb una nova sèrie que se situarà anys abans de la història que finalitza aquest 2021 i se centrarà en un dels icònics personatges:El mateix, actor que va interpretar el personatge principal durant les primeres temporades de la sèrie, ho va confirmar ahir a la nit a la premiere de l'última temporada de La Casa de Papel. Ell mateix havia assegurat que "semblava que vivia en una sèrie paral·lela". No hi ha cap data d'estrena concreta, però la previsió de Netflix és que arribi el 2023.Els creadors de la sèrie, però,ni que s'estiri la trama d'alguna manera rocambolesca. Des de Netflix, però, han decidit que poden ampliar aquest univers a través d'històries paral·leles o alternatives, com el cas de conèixer l'origen de Berlín.

