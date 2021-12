Gerard Piqué, sobre el fet de defensar Amancio Ortega: «No és de dretes ni d'esquerres»

Tienes que oír la reflexión de @3gerardpique sobre el emprendimiento #PiquéEH pic.twitter.com/0XcOqh15Aj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2021

Elogis cap a la ciutat de Madrid

no té pèls a la llengua ni els ha tingut mai. Així ho va demostrar ahir a la nit al programa El Hormiguero, l'espai de Pablo Motos. El central del Futbol Club Barcelona va deixar anar un gran seguit de respostes, declaracions i titulars que han aixecat polseguera. Piqué es va desfer en elogis cap al fundador i propietari d'Inditex, Amancio Ortega, després de fer un profund discurs sobre l'emprenedoria i "la valentia per haver d'intentar-ho"."Intentar-ho és per a valents. Intentar-ho és el més difícil de tot. Et pot anar bé o malament. Però el més difícil és tenir la valentia d'intentar-ho. Als Estats Units està molt valorat. Aquí és al revés. Aquí -es refereix a Espanya- sempre t'esperen que fracassis.", va assegurar Piqué. En referència a Ortega, el va posar com a exemple d'emprenedoria.Piqué va voler deixar clar que "no el coneixia de res", però "com a emprenedor n'és un exemple". "Va crear una empresa de moda fa molts anys i li ha anat molt bé. Tot allò que porta són bones coses. Econòmicament Espanya se'n beneficia.Només hi ha coses bones per aprendre'n", va dir el capità del Barça.Ell mateix, però, va voler anar més enllà.va asseverar Piqué, que es va posar d'acord amb Pablo Motos que Amancio Ortega "no tenia per què pagar material hospitalari per intentar curar el càncer".Molt criticat per desfer-se en elogis cap a Madrid, "perquè tenia enveja de la ciutat", en la presentació de la Copa Davis, Gerard Piqué no amaga que segueix pensant exactament igual. Durant l'entrevista d'ahir va tornar a assegurar que"M'agrada anar amb la veritat al davant i quan vinc a Madrid sento que l'estat anímic de la gent és millor que el de Barcelona", va dir a Motos.També va parlar sobre la polèmica al voltant de les noves normes imposades percom a entrenador del Barça, que haurien impedit al central blaugrana realitzar aquesta entrevista a El Hormiguero setmanes enrere. Piqué va treure ferro de la situació, assegurant que els mitjans van exagerar les condicions imposades per Xavi.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor