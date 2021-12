Els cultivadors d'arbres de Nadal augmenten un 20% les vendes

Una de les etiquetes que certifica que els arbres de Nadal són ecològics; al fons, treballadors de la finca de les Guilleries. Foto: ACN.

Un 80%, a mercats de proximitat

Una finca de les Guilleries on es cultiven arbres de Nadal, amb avets preparats per distribuir-se. Foto: ACN.

Autòctona de les Guilleries

Elshan augmentat un 20% les vendes aquesta campanya. Per una banda, perquè lafa que més gent vulgui decorar casa seva. Però per l'altra, perquè a l'hora de vestir la llar per les festes, creix l'aposta pelsen detriment dels artificials.El sector cada cop ven més a prop perquè la demanda s'ha recuperat i tornen les fires tradicionals, com la d'Espinelves . Però també perquè és més sostenible, sobretot arran de l'increment dels carburants i el transport. Vuit de cada deu avets que surtin dels vivers es distribuiran a Catalunya, l'estat espanyol o el sud de França. La resta, s'exportaran a mercats com Anglaterra, Alemanya, Suïssa o fins i tot el Líban.Els'ha consolidat com el. La climatologia hi ajuda, perquè hi ha moltes hores de sol, els estius són frescos i humits -cosa que ajuda els arbres a créixer- i durant l'hivern hi fa el fred suficient.Dins el triangle que formens'hi concentren el 95% dels productors de l'associació. Són sobretot grans vivers, tot i que entre les 34 firmes que formen part de la CANAC també hi ha petits autònoms.Per a ells, aquesta és l'època forta de l'any. Ho testimonia el tràfec de camions i furgonetes que carreguen avets de totes mides. Des d'aquí, sobretot, elsaniran a parar a centres de jardineria. Però també a cadenes de decoració, a botigues i, aquest any sí, a parades de mercats com el d'Espinelves (que recupera edició després d'haver-la suspès arran de la Covid-19).El president de CANAC,, admet que aquesta campanya es traduirà en un augment de vendes "destacable". De fet, ja el xifra en un 20%. "", augura. I això, tenint en compte que el Nadal passat el sector va aguantar bé l'estocada del coronavirus, i fins i tot va tancar exercici lleugerament per sobre del 2019.Darrere d'aquest increment, precisa Gallifa, hi ha dues causes. La primera és que el coronavirus fa que la gent tingui més tirada a decorar la llar. "La gent es queda més a casa, i això es nota", concreta el president de la CANAC.La segona causa, i que Gallifa posa al mateix nivell que la primera, és que cada cop els avets ecològics tenen més tirada en detriment dels arbres artificials. "Hi ha hagut un canvi d'hàbits i la gent és més conscient que; en canvi, un de plàstic no", subratlla el president de CANAC. "Els nostres arbres, precisament, es cultiven perquè després es puguin trasplantar o bé reciclar, convertint-se en fusta, pèl·let o compost", hi afegeix.Pel que fa a, com a mínim des del productor, no hi ha hagut grans pujades. "Estem parlant de cultius llargs; pensa que per aconseguir un avet calen, com a mínim, cinc anys", concreta Gallifa. Sí que admet, però, que l'alça dels hidrocarburs ha comportat que la distribució s'encareixi, i que això es pot veure reflectit en el preu final a botiga.De tots els avets que surtin del Montseny-Guilleries, la gran majoria aniran a parar a. Vuit de cada deu es vendran a Catalunya, a l'estat espanyol o al sud de França."La demanda interna puja i comença a estirar fort; això fa que no sigui necessari vendre a fora, com sí que passava ara fa uns anys amb l'anterior crisi", concreta el president de CANAC. "A més, la venda de proximitat sempre surt més econòmica i rendible", explica Gallifa. "Si ho pots vendre a la vora, ja no vas tan lluny", hi afegeix.Hi haurà, però, part dels avets que sí que s'exportaran. El gruix dels que s'enviïn cap a l'exterior aniran a mercats com, tot i que també es faran vendes puntuals ali alA Catalunya, bàsicament, es cultiven les espècies abies nordmanniana (la més venuda), abies pinsapo, picea excelsa (més recomanada per a exteriors) i abies masjoanis. Aquesta última és una espècie autòctona de les Guilleries, nascuda a la finca, i que centra un projecte del CANAC per recuperar-ne la producció."Estem buscant els millors exemplars de l'espècie, podríem dir-ne la planta mare, per fer-ne la selecció", concreta Albert Gallifa. "A partir d'aquí, l'objectiu és crear els millors exemplars d'aquesta varietat, els que siguin característics de l'espècie, i reproduir-los", conclou el president de CANAC.​​

