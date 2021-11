Retiren del mercat un lot de xocolata i demanen no consumir-la

Avís de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN). Es tracta d'una alerta per la presència deen unesque han estat distribuïdes a l'Estat espanyol procedents d'Alemanya.En concret, segons recull aquesta agència espanyola després d'un avís rebut de les autoritats sanitàries alemanyes, el nom del producte en qüestió és, pertanyent a la marca de xocolata veganaEls tres lots d'aquests productes que se'n veuen afectats són el número(amb data de caducitat 16/09/2022), el número(amb data de caducitat 16.09.2022) i el número(amb data de caducitat 01.10.2022). Es desconeix a quina part de l'Estat s'han distribuït.En rebre l'alerta, els productes s'estan intentant retirar del mercat i de moment no s'ha notificat cap persona afectada. Tot i això, com a mesura de precaució, des de l'recomanen a lesal cacauet no consumir més les barretes de xocolata Vantastic Schakaberry. Consumir aquest producte no comporta cap risc per la resta de la població que no pateix l'al·lèrgia al cacauet.​​​

