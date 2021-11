​Sanitat recomana limitar el nombre de persones en les trobades de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Eldel govern espanyol ha recomanat aquest dilluns establir límits al nombre de participants en esdeveniments socials i públics i socials, "especialment durant les celebracions de les".En la nova actualització del document sobre el risc de les, el departament dirigit perha assenyalat que a causa del context epidemiològic actual i a les incerteses de la variant, a més d'una "possible disminució de l'efectivitat vacunal amb el temps", es recomana "" el compliment de les mesures.Entre elles, Sanitat ha citat "l'ús adequat de, la distància interpersonal, la ventilació adequada als espais tancats i la higiene de mans", a més de la limitació en el nombre de participants en esdeveniments públics i socials de Nadal. "La implementació precoç de les mesures de prevenció és fonamental", ha recordat.L'estat espanyol ha registratdes de dilluns. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 5.164.184 i la de víctimes és de 88.052, amb una incidència acumulada a 14 dies de 208,5 infeccions per cada 100.000 habitants, 9,48 punts més que en l'últim recompte.encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 11.436 casos, seguida pel(6.484) i el(6.348). Des de l'inici de la pandèmia,encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la Covid, amb 16.295. Després se situa Catalunya amb 16.015 iamb 11.338, segons dades de Sanitat.​​

