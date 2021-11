ERC tombarà la llei de l'audiovisual si no hi ha quotes de català a Netflix, HBO i Amazon

Missatge d'després que el govern espanyol hagi deixat fora la quota de català adel projecte de llei de l'audiovisual aprovat aquest dimarts pel consell de ministres . Segons han informat els republicans en un comunicat, votaran en contra de la norma en cas que no es protegeixi la llengua en la línia del que es va anunciar la setmana passada. L'entesa a la qual havia arribat ERC amb el govern espanyol era una quota del 6% que no apareix en el projecte definitiu. "El projecte de llei de l'audiovisual aprovat pel consell de ministres és incomplet i insuficient i no respon al que necessita el català i el sector audiovisual del país", asenyalen els republicans en un comunicat en el qual insisteixen que encara hi ha marge per negociar, també en l'aprovació dels pressupostos al. "Tots els escenaris estan oberts", ha indicat, portaveu del partit a Madrid."ERC farà valer la possibilitat que ofereix la directiva europea de destinar part dels ingressos de les plataformes, tinguin o no seu a l'estat, a la producció en la llengua de cadascun dels estats, de la mateixa manera que ho ha fet", remarquen. El partit que liderava validar la tramitació dels comptes de a canvi de protegir el català en la llei de l'audiovisual , i va aprovar els pressupostos definitivament dijous de la setmana passada perquè, prèviament, es va pactar la quota del 6%. Un cop els comptes han sortit del Congrés, el govern espanyol no ha inclòs aquest percentatge de manera explícita. Els pressupostos han de ser ara votats al Senat, on ERC pot arribar a tenir pes per tombar-los i retornar-los al Congrés.La ministra portaveu,, ha comparegut amb la vicepresidenta econòmica,, i la ministra de Ciència,A la pregunta sobre si les plataformes que no estan establertes oficialment a Espanya -com- estan obligades a complir amb aquesta quota del 6%, Calviño ha afirmat que amb el text s'ha aconseguit un "bon equilibri" entre l'aposta per la inversió i la protecció a les llengües, i que el govern està "amb l'espanyol i totes les llengües oficials", però s'ha remès al debat parlamentari per introduir noves modificacions. També ha volgut posar de manifest que "es poden produir ajustos", tot i que el text és "molt sòlid".ja havia assenyalat els darrers dies la seva discrepància amb aspectes de la llei. Rufián xplicat que l'acord amb l'executiu en l'audiovisual era dei que el seu partit volen el transcurs del debat al Congrés. Rufián ha apuntat que la seva formació no havia concretat en quines plataformes seria exigible la quota. Tanmateix, es donava per fet que l'acord incloïa la regulació del català en les grans plataformes internacionals. Al vespre, el cap de files dels republicans al Congrés ha observat "trampes" en el plantejament del PSOE, i ha indicat que no és "intel·ligent" el fet dea ERC. Tots els escenaris sobre els comptes estan "oberts" al Senat, ha remarcat en referència als comptes, que fan camí a la cambra alta., portaveu parlamentària de, ha instat aquest dimarts tombar els pressupostos generals de l'Estat si elno accepta esmenes que blindin el català en la tramitació de la llei de l'audiovisual al. "El català queda en una posició de risc", ha assenyalat Sales, que ha indicat que el govern deha tornat a "enganyar" partits i institucions amb quotes "que no s'han fet efectives al projecte de llei de l'audiovisual". "Una vegada més, demanem coordinar els diputats independentistes a Madrid", ha indicat la portaveu, que ha estès la mà "a tothom" per presentar esmenes a la llei i, si són tombades, votar en contra dels pressupostos generals de l'Estat al Senat. També ha defensat aprovar ja la llei pròpia catalana.Aquesta norma ja està, ha indicat, de manera que ha instat la resta de formacions a fer-hi costat. "La presència del català en l'audiovisual és cabdal per al futur, per mantenir la llengua viva. D'aquí la necessitat dea Madrid", ha assenyalat la dirigent de Junts. La formació, a diferència d'ERC, va votar en contra dels comptes al Congrés dels Diputats, on ja es va posicionar en contra de la seva tramitació. Una de les demandes per fer el contrari era, precisament, un blindatge efectiu del català en la llei de l'audiovisual, avui en entredit per com s'ha aprovat el projecte validat pel consell de ministres, que ha d'estar en vigor abans que acabi l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor