Història d'un no blindatge

Estratègia? De què parles, home? L'objectiu d'ERC era ocupar la Generalitat per apropiar-se del màxim de sous públics, el que els mou no és la independència, són els euros. El seu apòstol es pensa que perquè ha estat a la presó ara té més legitimitat i els seus acòlits el votaran cegament passi el que passi. Potser sí. O potser no, potser vendre's a Espanya gratis els passa factura electoralment. Perquè l'altra possibilitat és que són tan idiotes que no saben negociar i que no aprenen res de les contínues preses de pèl. O putes barates o incompetents, quines opcions més galdoses.

Neurones en stand by

Per Malcom Ç el 1 de desembre de 2021 a les 09:04 0 0

Diu l'articulista: "No crec que siguin majoria els d'ERC que esperin de Rufián i els seus 13 diputats una actitud obstruccionista i de no voler la pilota o que poguessin estar satisfets de veure els seus representants a les Corts instal·lats en el no a tot, en el simbolisme inflamat i irrellevant...", i no té en compte que no és el mateix que això ho facin uns pocs diputats que ho faci el bloc sobiranista en pes, assenyalant, ara si, un conflicte irresolt. ERC regala a Espanya una imatge exterior i interior de que tot està resolt, i per aquest camí tots plegats són intrascendents i passen coses com això de la immersió i la llei de l'audiovisual. Tragar davant el maltracte és com la dona que disculpa la pallissa del marit. Oi que vosté, Sr. Casas diria en un article que aquesta dona maltractada ho ha de denunciar ben alt? Doncs empri la neurona, si us plau.