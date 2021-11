Absolts els acusats en el primer judici pel cas Castor

L'ha absolt, els dos directius d'Escal UGS acusats pel, segons ha avançat el diari Mediterráneo. La sentència arriba només quinze dies després que acabés la vista oral contra els dos empresaris i els absol, tant a ells com a l'empresa, dels delictes contra el medi ambient i els recursos naturals.El judici es va fer els mesos d'octubre i novembre, i els dos acusats no van admetre cap error en el disseny del projecte ni tampoc cap responsabilitat pels més de 1.000 terratrèmols provocats per la injecció de gas. La Fiscalia demanava sis anys de presó per tots dos.El tribunal fa seves, de forma pràcticament total, les tesis presentades per la defensa al llarg de la visita oral: assegura que els terratrèmols difícilment es podien preveure, que no existeix consens científic sobre la seva causa i, fins i tot, minimitza l'abast dels, tot descartant que arribessin a produir danys personals ni materials a la població de les poblacions properes.La sentència rebutja també els danys morals que reclamava l'acusació particular de la plataforma d'afectats. Ara, la decisió de l'Audiència de Castelló es pot recórrer al

