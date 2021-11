El local incendiat a la plaça Tetuan apareix a la llista dels Mossos de llocs ocupats de risc

El local incendiat a la plaçadeon han mort aquest dimarts quatre persones –dues d'elles nens petits- de la mateixa família apareix a la llista que elsvan fer de llocs ocupats de risc. Aquest informe, que comptabilitza 65 espais, el va elaborar la policia després de l'incendi que es va produir en una nau ocupada a, on van morir quatre persones.El local afectat ara era una antigaon vivia més d'una família. Per la seva part, lade Barcelona i els serveis tècnics del districte devan fer una inspecció el passat 18 d'octubre al local i no van trobar cap risc imminent. Van constatar que les condicions no eren dolentes a nivell estructural, indiquen fonts municipals.En un comunicat posterior, els Mossos han explicat que el local constava com ades del gener del 2020. Pocs dies després, el representant legal de l'entitat bancària,, va denunciar l'ocupació i es va trametre informe ia l'autoritat judicial. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana realitzaven accions per mantenir lai laa la zona, ja que hi havia nombroses queixes veïnals i problemes al voltant d'aquest local.Estava inclòs en l'informe de locals ocupats que van elaborar els Mossos arran de l'd'una nau a Badalona. En aquesta llista es va referència a ladel lloc, nivell de les, situació actual del local i persones que hi viuen, en quines condicions, i si hi ha queixes veïnals i conflictes de convivència i seguretat. En total s'hi comptabilitzenA la Regió Policial Metropolitanahi ha el 42%, seguit de la Regió Policialamb un 15% i la Regió Policial, amb un 8%. Justament, abans de l’incendi, els Mossos han estat activats per una forta discussió i baralla en el local que s'ha cremat. Els agents han mediat entre les dues parts i han identificat totes les persones fins que un dels grups ha abandonat el lloc. Ara, els especialistes del cos treballen en una inspecció i control dels diferents espais del local i del lloc on podria haver-se originat el foc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor