L'òmicron, en aigües residuals

Els dos casos sospitosos apodrien ser de la variant. El Departament de Salut ha informat que encara no pot "confirmar al 100%" que els dos positius perprovinents dehagin estat infectats amb la variant òmicron, però els resultats preliminars apunten que podrien ser-ho.Si bé el consellerva assenyalar que la informació sobre si la nova variant del coronavirus havia arribat a Catalunya s'esclariria aquest dimarts, ara el departament matisa que els informes definitius podrien arribar divendres, quan està previst que acabi la. Els dos viatgers, detectats com a positius en un control realitzat a l'aeroport del Prat en arribar d'un vol d'Alemanya, mentrestant, han de complir el corresponent, recorda Salut.Sobre la variant òmicron, el mateix Argimon va destacar aquest dilluns que encara no hi ha evidències "fefaents" que sigui "més" que les anteriors tipologies conegudes. Com a mesures de preparació davant l'escenari incert actual, el conseller també va aprofitar per receptar, mési ús de laAl seu torn,ha confirmat la detecció d'un segon cas d'òmicron. Segons fonts de la comunitat, es tracta d'una dona de 61 anys que va arribar a Barajas aquest dilluns a la nit procedent devia. Estava vacunada amb dues dosis d', és asimptomàtica i es troba aïllada. El primer cas es va detectar el diumenge d'un home de 51 anys també vacunat amb dues dosis deque presentava símptomes lleus.Argimon ha explicat aquest dimarts al ple del Parlament que poden haver detectat la variant òmicron ende Catalunya, mentre que ha admès que aquesta variant és un element de preocupació i ha explicat que han començat a filtrar el 20% de les mostres: "Serà una variant que probablement s'acabarà imposant", ha explicat.​​

