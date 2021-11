Junts insta ERC a tombar els pressupostos al Senat si no es modifica la llei de l'audiovisual

, portaveu parlamentària de, ha instat aquest dimartsa tombar els pressupostos generals de l'Estat si elno accepta esmenes que blindin el català en la tramitació de la llei de l'audiovisual al. Aquest missatge arriba després que el consell de ministres hagi validat la norma , que no obligarà les grans plataformes -- a tenir una quota en llengües cooficials, a diferència del que deia que havia pactat ERC "El català queda en una posició de risc", ha assenyalat Sales, que ha indicat que el govern deha tornat a "enganyar" partits i institucions amb quotes "que no s'han fet efectives al projecte de llei de l'audiovisual". "Una vegada més, demanem coordinar els diputats independentistes a Madrid", ha indicat la portaveu, que ha estès la mà "a tothom" per presentar esmenes a la llei i, si són tombades, votar en contra dels pressupostos generals de l'Estat al Senat. Al mateix temps, Sales ha indicat que la "millor esmena" a la llei espanyola és fer-ne una de catalana.Aquesta norma ja està, ha indicat, de manera que ha instat la resta de formacions a fer-hi costat. "La presència del català en l'audiovisual és cabdal per al futur, per mantenir la llengua viva. D'aquí la necessitat dea Madrid", ha assenyalat la dirigent de Junts. La formació, a diferència d'ERC, va votar en contra dels comptes al Congrés dels Diputats, on ja es va posicionar en contra de la seva tramitació. Una de les demandes per fer el contrari era, precisament, un blindatge efectiu del català en la llei de l'audiovisual, avui en entredit per com s'ha aprovat el projecte validat pel consell de ministres, que ha d'estar en vigor abans que acabi l'any.La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha comparegut amb la vicepresidenta econòmica,, i la ministra de Ciència,A la pregunta sobre si les plataformes que no estan establertes oficialment a Espanya -com- estan obligades a complir amb aquesta quota del 6%, Calviño ha afirmat que amb el text s'ha aconseguit un "bon equilibri" entre l'aposta per la inversió i la protecció a les llengües, i que el govern està "amb l'espanyol i totes les llengües oficials", però s'ha remès al debat parlamentari per introduir noves modificacions. També ha volgut posar de manifest que "es poden produir ajustos", tot i que el text és "molt sòlid".ja ha assenyalat els darrers dies la seva discrepància amb aspectes de la llei. Aquest dimarts, el líder dels republicans al Congrés,ha explicat que l'acord amb l'executiu en l'audiovisual era dei que el seu partit volen el transcurs del debat al Congrés. Rufián ha apuntat que la seva formació no havia concretat en quines plataformes seria exigible la quota. Tanmateix, es donava per fet que l'acord incloïa la regulació del català en les grans plataformes internacionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor