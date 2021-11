Barcelona homenatja (amb dol) els qui treballen pels altres

Elshan estat els protagonistes de les, que s'han lliurat aquest dimarts a la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament. Feia temps que el saló no aplegava tanta gent, però la cerimònia ha coincidit amb un dia tràgic per entre ells un nen i un nadó , en l'd'una casa ocupada a la. L'alcaldessa, Ada Colau, ha recordat les víctimes i ha agraït als serveis d'emergència la seva ràpida intervenció per intentar salvar unes vides que finalment s'han perdut. Un minut de silenci les ha recordat.Cada any s'atorguen 25 medalles, cinc a persones o entitats a nivell de ciutat i les altres vint a través dels districtes. Les cinc entitats premiades en la categoria de ciutat han estat:s (IMSS);de Barcelona (TMB), lal, lai laColau ha fet una crida a "revisar, i més després de la pandèmia, el model econòmic". "Abans hi havia moltes coses que no funcionaven, però laho ha fet més avinent", ha dit l'alcaldessa. Ha demanat fer cas als avisos que han fet sectors sensibles de la societat, com el moviment feminista o les entitats ambientalistes.és la prioritat, ha afegit Colau, que adreçant-se als guardonats, ha reblat: "Sou el millor de Barcelona".Qui millor ha expressat el sentit dels guardons ha estat, la presidenta de la Federació Catalana de Salut Mental, qui ha parlat en nom de tots els premiats. "Hem hagut de lluitar contra el desconegut, un virus que ha evidenciat les mancances del nostre sistema. Però la pandèmia ha posat al descobert la necessitat de lluitar pel", ha dit.Vidal ha elogiat les persones que, malgrat les dificultats, "no esperen que ningú les empoderi,". La presidenta de la Federació Catalana de Salut Mental s'ha referit a tots els que treballen des de la capacitat de. Ha demanat tenir cura del benestar emocional i la salut mental com a pas imprescindible per assolir unaLa resta dels premiats ofereix una bona mostra de la xarxa cívica, social i esportiva arrelada als barris: treballadores i treballadors dels cinc Centres d’Atenció Primària (CAP) i l'equip femení de waterpolo del Club Natació Barceloneta, a Ciutat Vella; l'associació Hèlia Dones pel seu treball amb dones que han patit violència masclista, i l'activista veïnal Irene Beltran, a l'Eixample; el president de l'eix comercial Creu Coberta, Lluís Llanas, i la Fundació Mans a les Mans, per la seva feina en la integració sociolaboral d'infants al barri de La Marina, a Sants-Montjuïc; Dolors Estivill, pel suport a persones que han patit una pèrdua personal; i el menjador social El Pa de Sant Oleguer de la parròquia de Maria Reina, a les Corts.També han estat guardonats l'artista Flora Miserachs i el Teatre La Gleva, a Sarrià; el Club d'Escacs Tres Peons i el malaguanyat músic i agitador cultural Víctor Nubla, a Gràcia; l'entitat Carmel Comerç o els Casals comunitaris, per la seva tasca amb col·lectius vulnerables, a Horta-Guinardó; la Unió de comerciants de Fabra i Puig Fabra Centre i el Club de Futbol Montañesa, a Nou Barris; Magdalena Juvé pel seu treball en igualtat de gènere; el Grup d'Amics Gais (GAG) de Sant Andreu, i Miquel Mateu, pel seu vincle amb el teixit associatiu i la feina en la promoció internacional de Barcelona; i l'Associació de Veïns i Veïnes de la Verneda, a Sant Martí.

