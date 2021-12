«Emociona't» amb la cultura

Compartir cultura en pandèmia

El Departament de Cultura ha engegat la, que s’adreça directament a la ciutadania, per tal que gaudeixi, participi i s’emocioni amb tot el que la cultura els proposa. Després d’un llarg període de pandèmia, el consum cultural es va veure reduït en totes les seves formes; els darrers mesos, no obstant, hi ha hagut una recuperació dels diferents sectors, i des del passat 15 d’octubre,, tant a l’aire lliure com en espais tancats.Aquesta iniciativa de suport i promoció de la cultura i reactivació del consum cultural, impulsada pel Departament de Cultura, compta amb la complicitat de diferents agents del sector i equipaments nacionals, i està pensada per arribar a tot el territori i a tothom. El Departament de Cultura insta també a, que la facin seva, que aprofitin l’impuls que es generarà i animin així al públic a gaudir, participar i emocionar-se amb la cultura.La campanya "Emociona’t" interpel·la directament el públic amb eslògans com, "Descobreix la nostra música",, "Vine al teatre", ", "Descobreix el nostre passat",, "Vibra amb la dansa". És una campanya multicanal, amb presència a televisió, cinemes, ràdio, mitjans escrits i digitals, xarxes socials i espais exteriors. També inclou les etiquetesAquesta campanya centra part del seu missatge en la importància de, de viure-la amb els que ens envolten, de compartir uns moments que només la cultura pot generar, i més en una època de l’any on ens tornem a ajuntar i ens retrobem, sempre seguint les indicacions deÉs precisament aquesta època de final d’any quan hi ha un increment important de consum cultural, tant d’arts en viu com de llibres, música, museus, circ… En definitiva de totes disciplines.El Departament de Cultura recorda la importància de l’ús de la mascareta, i reitera que l’adaptació i actualització de les mesures de seguretat referents a la Covid-19 continuen fent possible gaudir de la cultura aquest Nadal.

