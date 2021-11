Poc seguiment en la segona vaga del sector públic contra l'abús dels interins

Ladelsconvocada en un mes per protestar contra l'a les administracions ha tingut unfins a les 12h00, segons dades oficials de la Generalitat. Als sindicats que havien convocat la vaga el 28 d'octubre pels mateixos motius --, s'ha sumat aquest cop laL'acte més massiu de l'aturada ha sigut laque ha sortit de la plaça Urquinaona de Barcelona a les 12h30 i que aplega un miler de manifestants que exigien un procés per estabilitzar els interins que no passi per oposicions, que podrien suposar "l'ERO més gran de la història".", "" o "", són alguns dels crits que s'han sentit a la marxa, que s'ha aturat davant la seu de CCOO per protestar per l'actuació del sindicat, que no ha secundat la vaga, de la mateixa manera que no ho ha fet UGT.La Generalitat ha informat que la jornada s'està desenvolupant sense incidents i que, segons les dades de les dotze del migdia. La participació ha sigut més alta al Departament d'Acció Exterior (13,86%) i a l'Educació (4,83%). En nombres absoluts, el col·lectiu que més s'ha mobilitzat és d'educació, amb 4.633 vaguistes.Segons la Intersindical-CSC, l'aturada s'ha seguit més a l', sobretot el personal d'administració i serveis. D'altra banda, la vaga s'ha seguit(0,32%), sector que comptava amb uns serveis mínims molt alts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor