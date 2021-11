La CUP ja no farà intervencions en castellà als Països Catalans

. La CUP ha anunciat que, a partir de la sentència delque ratifica que l'escola a Catalunya ha de garantir un 25% de les assignatures en castellà, ha decidit queen les exposicions que faci als Països Catalans. L'anunci implica també que no faran declaracions en castellà encara que es demani des dels mitjans de comunicació.La presidenta del grup parlamentari de la CUP,, ha emplaçat el Govern ala sentència i que lideri unaque, ha dit, no pot quedar en mans únicament dels centres educatius. "El Govern ha de prendre la iniciativa", han insistit els anticapitalistes, que consideren que la sentència és unque garanteix la immersió.Sabater ha assenyalat que la prova que el català com a llengua vehicular a l'escola és un consens de país és quehan reclamat que els seus fills siguin escolaritzats en castellà. "La denúncia és una opció minoritària malgrat les intenses campanyes de Ciutadans i d'alguns mitjans de comunicació", ha subratllat tot advertint de l'intent de l'Estat d'"imposar-se" a un consens de més de quatre dècades de vigència per la seva

