Sentir-se sol multiplica per cinc les probabilitats de desenvolupar depressió

La prevalença deentre els joves de 18 a 34 anys es va situar en undurant elde la Covid-19, segons un estudi a nivell estatal d'investigadors del Parc Sanitari Sant de Déu, presentat aquest dimarts. A més, segons un estudi del 2018,; un sentiment, el de la soledat, que moltes persones han vist agreujat en la pandèmia.En aquest context, centres dehan presentat la plataforma, una plataforma perLes urgències a l'hospital han augmentat un 75% respecte al 2019 i ara se n'atenen una vintena al dia.La prevalença deva ser superior en la franja d'edat delsanys que en la resta de grups durant el confinament, segons un estudi en què participen més de 3.000 persones de l'estat espanyol. Els investigadors han explicat que la població amb unaperò durant laelshan estat els més"Factors com lai l'augmenten el risc de patir una depressió. Els joves necessiten habitualment més activitat social i física. Han patit especialment en la pandèmia i ho veiem en un augment dels trastorns depressius i d'altres tipus en aquest grup d'edat", ha afirmat el director de recerca i docència del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Josep Maria Haro. Els investigadors analitzaran ara si aquest és un "efecte circumstancial" o que es mantindrà en el temps i com poden reduir-ne l'impacte. "No és inhabitual que després d'una crisi els problemes de salut augmentin", ha apuntat Haro.Els professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han atès en els darrers mesos més casos de trastorns en salut mental entre adolescents i joves. "Laha provocat unque pot generar mésen col·lectius especialment vulnerables o en franges d'edat en què l'impacte és més gran", ha assenyalat la cap de l'Àrea de Salut Mental de Sant Joan de Déu, Montserrat Dolz, que ha indicat que abans atenien com a màxim una desena de pacients al dia a Urgències i ara poden superar la vintena.Alguns dels trastorns que més han augmentat són els de la. "Els missatges de fer esport, portar una dieta equilibrada i cuidar-se, que són positius, van agafar-se de manera literal per una part de la població i que s'hi va obsessionar, a causa d'uns trets molt específics de la personalitat, com el perfeccionisme. Aquests serien els nous casos. Llavors hi ha persones ja afectades que van veure empitjorar els símptomes durant el confinament i persones que es trobaven en una situació estable que van tenir més risc de recaiguda", ha exposat Eduard Serrano, coordinador de la Unitat de TCA de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

