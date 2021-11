El Berguedà lidera el rànquing de recollida selectiva a Catalunya per segon any consecutiu

El porta a porta redueix un 50% les tones que van a l’abocador

Per segon any consecutiu, el. Segons les dades de, la comarca assoleix un índex del 69,93% l’any 2020. En aquest sentit, supera l’objectiu fixat per la Unió Europea d’arribar al 50% de reciclatge el 2020. Endes de la implantació del sistema de recollida del porta a porta a 12 municipis dels 31 del Berguedà, la comarcaEl president del Consell Comarcal del Berguedà,, ha posat en valor aquest lideratge i el que significa per a una comarca prepirinenca que no arriba als 40.000 habitants. “”.Lara ha assegurat en roda de premsa aquest matí a l’abocador comarcal Font Ollera que encara queda feina per fer, tot i els bons resultats. “Treballem de valent per millorar cada dia.”.D’altra banda,, conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha agraït a la ciutadania la seva implicació i “a”.Des del 2018 i fins al 2020 el nombre de tones de residus municipals que han entrat a l’abocador comarcal s’ha reduït un. El 2017, el darrer any abans del nou sistema, a Font Ollera s’hi van abocarEl 2018, quan es va aplicar el nou model, ja es va notar la reducció tot i que es va implantar entre octubre i novembre d’aquell any. Aquella anualitat es va rebaixar el nombre de tones entrades que es van situar en 10.876,60. El 2019 va ser el primer any sencer amb porta a porta i s’hi van abocar 5.329,44 tones.El cànon que es paga per cada tona abocada a Font Oller hauria costat un. El 2020 aquest cost va ser de 256.283 euros i s’hauria enfilat fins als 635.992 euros si es mantingués el model de contenidors oberts sense identificar els usuaris., un 60% menys que els 966.816 que costaria si no s’apliqués.Entre l’octubre i el novembre del 2018,: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada van estrenar el sistema del porta a porta.. El Consell Comarcal del Berguedà ha demanat una ajuda econòmica a l’Agència Catalana de Residus per tal de poder aplicar el nou model als 19 municipis on manca.El Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb l’Ajuntament de Berga, impulsa una campanyai corregir alguns comportaments incívics. Aquesta iniciativa que es va iniciar el dia 15 de novembre i s’allargarà fins al març del 2022. Posteriorment, s’estendrà a altres municipis de la comarca. L’objectiu principal d’aquesta campanya és millorar diferents aspectes del model de recollida de deixalles.

