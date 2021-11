Les millors estrenes de sèries de desembre a Netflix, HBO i Disney

La Casa de Papel (Temporada 5, segona part) - Netflix, 3 de desembre

Harlem - Amazon Prime Video, 3 de desembre

And just like that - HBO Max, 9 de desembre

El retorn de 3 de les 4 protagonistes Foto: HBO

The Witcher (Temporada 2) - Netflix, 17 de desembre

Henry Cavill torna a interpretar el mag medieval Foto: Netflix

Sin novedad - HBO Max, 19 de desembre

Dan Brown: El símbolo perdido - Movistar+, 19 de desembre

Emily in Paris (Temporada 2) - Netflix, 22 de desembre

Collins torna a París per interpretar la ja icònica celebritie Foto: Netflix

The Wonder Years - Disney+, 22 de desembre

La nova família de «The Wonder Years» Foto: Disney

The Book of Boba Fett - Disney+, 29 de desembre

Cobra Kai (Quarta Temporada) - Netflix, 31 de desembre

El desembre és sinònim de balanç, de recopilatoris i de llistes de "millors i pitjors" produccions de l'any. Però també és un mes per estrenar les últimes perles de la temporada natural, amb diverses sorpreses i reserves destinades a enamorar. Les principals plataformes preparen una bateria de novetats per a les pròximes quatre setmanes, en especialEl final de-que presenta la segona part de la cinquena temporada-, el retorn de sèries comseran els plats forts de desembre juntament amb les grans estrenes de sèries como el reboot de The Wonder Years, que aquí va gaudir d'un gran èxit com. Seleccionem les millors de les pròximes quatre setmanes:Per fi. Torneni companyia. Una de les cinc millors sèries de tota la història de la plataforma Netflix arriba al seu final després de sis temporades naturals -la cinquena, dividida en dues parts- per acomiadar un repartiment icònic que ha inundat les pantalles de milions de persones a tot el país. L'emotivitat i l'explosivitat per estirar les trames fins a les últimes conseqüències per intentar resoldre tot el que queda pendent serà el màxim atractiu per als fans d'aquesta sèrie. A Netflix li costarà remuntar un èxit com el de La Casa de Papel.Una de les estrenes més fresques i atractives de tot l'any arriba aquest desembre. Seguint el rastre de la immensa sèrie Girls de, aquesta nova ficció se centra en quatre amigues joves afroamericanes que intenten tirar endavant des de Harlem, el mític barri de Nova York de la seva comunitat. A través de quatre personatges, quatre dones, construïdes amb intel·ligència, carisma i intencionalitat d'evolució, la sèrie es presenta com un corrent d'aire fresc en un sector de l'humor que no ha explotat, encara, aquesta nova via.La nova seqüela dearriba a la plataforma HBO en format minisèrie. Per a neguit dels fanàtics, la nova producció arribarà sense el personatge de Samantha (Kim Cattrall). Tot i això, la trama seguiràmentre naveguen pel viatge des de la complicada realitat de la vida i l'amistat als 30 fins a la realitat encara més complicada de la vida i l'amistat als 50.Tant per als amants del videojoc, de la saga literària com els de la sèrie que va estrenar Netflix el 2019 estan d'enhorabona:i The Witcher tornen aquest desembre amb la mateixa fòrmula d'èxit que va catapultar la primera temporada. Un univers medieval de fantasia carregat de testosterona, lluites amb espasa i molta màgia. La nova temporada incorporarà un grapat de nous personatges i malvats, a més del retorn dels principals protagonistes.Rodrigo Sopeña dirigeix aquesta nova minisèrie d'HBO Espanya que protagonitzen noms destacats de la comèdia de l'estat, com. La trama gira al voltant de sis personatges: dos policies en una vigilància nocturna, dues inspectores que coordinen l'operació des de la centraleta de la comissaria i un parell de delinqüents. Tots ells estan desitjant "passar a l'acció". A partir d'aquí, la trama es complica. Fàcil comèdia per pair aquest Nadal.Primera ficció que adapta una obra deamb dues peculiaritats molt visibles: una, no és una pel·lícula, i dues,. Amb aquest escenari arriba la minisèrie sobre l'obra El símbol perdut, una de les darreres peces literàries de l'autor nord-americà. La trama se centra principalment als Estats Units, al voltant d'una conspiració maçònica que durà el protagonista a visitar, descobrir i desemmascarar alguns dels símbols més icònics de la potència mundial d'occident.La sèrie frívola per excel·lència de Netflix ha gaudit d'un immillorable èxit donada la condició de la seva trama, els seus personatges i la seva projecció. Malgrat això, compleix a la perfecció una funció d'escapament, entreteniment i diversió per a totes aquelles persones que gaudeixen amb la moda, les models i l'alta costura de París. Una sèrie dissenyada a través de posts d'Instagram, acaba convertint-se en una afable caricatura de si mateixa que es deixa gaudir.està gratament creïble com a jove consentida i inexperta que es va descobrint, a si mateixa, amb el rictus impostat d'unaA finals dels anys 80 i a principis del 90 va arrasar a tot el planeta la sèrie, el retrat d'una família de classe mitjana durant les dècades dels anys 60 i 70, que viu els períodes de transformació històrics de l'època. Un veritable producte de nostàlgia que va atrapar milions de persones... blanques. Ara, arriba una nova versió d'aquelles dècades i de la mateixa història -centrada als Estats Units- a través d'una família normal, afroamericana, que va viure des d'una perspectiva diferent tots els canvis socials, polítics i culturals del país entre aquells 20 anys.L'immens èxit de la sèrieha obert possibilitats infinites per a l'univers galàctic d'i per a l'aparició de sèries, minisèries i espais alternatius per a Disney. És el cas d'aquesta nova ficció, que aborda la història d'un dels personatges secundaris més mítics de la saga original creada per George Lucas:. El caça-recompenses, fill de l'home en el qual es basen tots els clons de l'exèrcit de la república, formarà part de la línia temporal compartida pels personatges delés el clar exemple que grans èxits cinematogràfics poden tenir una segona vida a la petita pantalla amb un nou enfocament. L'últim dia de l'any, abans d'entaular-se amb tota la família, estarà disponible la darrera temporada de la sèrie spin-off de. Encara que seguirà el rastre de les temporades anteriors -que fan moltes referències a les pel·lícules originals-, la sèrie segueix sabent com enfrontar-se al present de manera atractiva per als fans.

