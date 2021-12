​Fer front a la crisi climàtica, un repte educatiu

Treballar per l’educació ambiental

Treballar en la conscienciació ambiental d’infants i joves perquè coneguin les limitacions dels recursos del planeta. Foto: Shutterstock

Conscienciar des de les escoles

Instal·lacions del Centre d’Estudis del Mar (CEM). Foto: Diputació de Barcelona

Laés un paradigma de com la intervenció humana està modificant el nostre entorn, una alteració que no és nova en la història. Ja des de l’època en què l’home va descobrir l’agricultura, aquest va començar a modificar el seu medi. Aquesta ha estat una dinàmica que no s’ha aturat des de llavors, fins al punt de posar en evidència que la seva intervenció està fent canviar el clima del planeta.Des de l’, fa més d’una dècada que es donai s’inverteix un gran volum de pressupost en energies renovables, eficiència energètica i reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a un nivell, si més no, comparable al d’altres regions d’Europa.Actuar per disminuir la dinàmica del canvi climàtic, cada vegada més accelerada a partir de la revolució industrial de mitjan segle XIX, és una obligació col·lectiva. Una dinàmica d’alteració atmosfèrica provocada per l’ús de combustibles fòssils –primer carbó i més tard petroli-, que produeixen elevades emissions de diòxid de carboni que van a parar a l’atmosfera, en unes quantitats cada vegada creixents.Avui, malgrat les enormes dificultats que té reduir aquesta dinàmica d’emissions, l’actuació per frenar-les i per canviar el model energètic cap a les energies renovables, lliures d’emissions, és més necessària i urgent que mai. És per això, que molts col·lectius, incloses les administracions públiques, estan prenent mesures per contribuir a la solució.La Diputació de Barcelona sempre ha tingut la vocació de reconèixer la importància d’una altra cara de la solució a la crisi climàtica: l’. Així, una de les seves línies d’actuació és l’oferta de recursos educatius per als municipis, amb accions i activitats per treballar aspectes importants com són l’ús de les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica, però també per conscienciar sobre altres recursos limitats del planeta –com l’aigua-, o per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir els residus.Elsi elssón un dels actors principals a l’hora de conèixer les limitacions dels recursos del planeta, i seran ells, dins d’uns anys, els protagonistes que viuran les conseqüències del canvi climàtic si no s’actua a temps.L’ Agenda escolar del medi ambient és un recurs d’educació ambiental que des de la Diputació s’ofereix a les escoles i als instituts per treballar al llarg del curs aspectes mediambientals que formen part de la vida quotidiana dels mateixos alumnes. Gràcies a l’Agenda escolar, prop de 100.000 llars poden actuar en la lluita contra el canvi climàtic, amb propostes d’activitats per als alumnes dels primers cursos d’ESO.També formen part d’aquesta estratègia coordinada el–la primera escola d’educació ambiental marina i litoral del país-, que rep cada curs la visita de més de 12.000 escolars i de nombrosos grups organitzats i familiars, els quals tenen l’ocasió de conèixer el funcionament del medi litoral i el valor ecològic enorme de les praderies submarines de posidònia, endèmiques de la Mediterrània; o el programa Va d’aigua , que té un objectiu similar, aplicat als ecosistemes aquàtics continentals, i que inclou activitats de ciència ciutadana.Altres línies de treball són: un programa de formació per a personal tècnic municipal, iniciatives d’aprenentatge i servei, assessorament tècnic i suport econòmic específic per als ajuntaments i un ampli servei de difusió en mitjans locals i xarxes socials. A més, s’ha creat un grup de debat municipal en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en el si del qual s’han organitzat cicles monogràfics sobre educació ambiental i canvi climàtic.Per acabar, és important destacar el paper de la Diputació de Barcelona en l’organització del Congrés Nacional d’Educació Ambiental CNEA 20/21 , que s’acaba de clausurar. Una de les conclusions del simposi ho expressa amb claredat: "l’educació ambiental s’ha revelat com un instrument, del qual seria irresponsable prescindir, per implicar la ciutadania en la construcció d’una nova cultura de la sostenibilitat i per generar una transformació social col·lectiva". Un full de ruta molt recomanable per fer front a la crisi climàtica.