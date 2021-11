Pau Gasol i Mònica Terribas, premiats amb la Creu de Sant Jordi

seran guardonats amb la. Així ho ha decidit el Govern en la reunió celebrada aquest dimarts. El jugador de bàsquet, que es va retirar fa unes setmanes, i la periodista formen part d'una llista paritària de vint personalitats premiades entre les quals també hi ha primera futbolista catalana en guanyar la Pilota d'Or , i el comunicador. Entre els guardonats també hi ha el grup musical. Els premis s'entregaran el 13 de desembre en una cerimònia a. Fins ara, l'entrega dels guardons es feia al Palau de la Generalitat, però per l'edició del 2021 es canviarà el format.Aquesta és la llista completa dels premiats:, paleògraf, geògraf i historiador., empresària i promotora cultural., actriu i productora., fotògraf., filòloga i bibliotecària., pedagoga., jugador de bàsquet., Tío Manuel, activista., dibuixant i guionista., científica i professora., muntadora cinematogràfica., escriptor, professor universitari i il·lustrador, locutor, comunicador i empresari., empresària., ceramista., futbolista., artista conceptual., periodista., empresari textil i mecenes., esmaltador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor