Ofensiva legal del Govern per aturar la violència vicària

Elha aprovat aquest dimarts una modificació del codi civil pensada per aturar els casos de. Es tracta dels casos en què un progenitor mata un dels fills per fer mal a la seva exparella. Segons la consellera de, enguany s'han produït cinc casos, un a Catalunya a mans del pare , tot i que també se'n va registrar un altre a en què la culpable va ser la mare . Ciuró ha indicat que aquestes dades són les que aporta el(CGPJ). La modificació legal passa perquè els progenitors amb "indicis fonamentats" de violència familiar o masclista no pugui estar ni comunicar-se amb els seus fills."També quedaranles estades, comunicacions i relacions amb els fills i filles per al progenitor que es trobi en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de l'altre progenitor o els fills, i també en els casos que aquest estigui apels mateixos delictes", ha determinat la consellera de Justícia, que ha definit la violència vicària com un últim estadi d'unaprèvies. Aquesta ha estat la manera que ha fet servir per justificar la posada en marxa de la mesura, que s'aplicarà ambEn els processos civils de separació i de divorci, el jutge sí que podrà establir, de manera, un règim d'estades o comunicacions en interès dels infants o adolescents, sempre que hagin estat escoltats. Les modificacions del decret llei, que haurà de ser validat al, s'aplicaran immediatament per paert dels tribunals per "disminuir les xifres de menors que", segons recull la documentació del Govern. "Cal tenir en compte que els tribunals acostumen aque les relacions entre pares i fills no es trenquin, fins i tot en casos de violència familiar o masclista", destaca l'argumentació distribuïda per l'executiu.De lesa la dona que es van atorgar el 2019 a l'Estat, només en unes van suspendre les visites entre infants i progenitors. Aquestes dades, que corresponen al CGPJ, "confirmen" que en la majoria de casos no es va suspendre el règim de visites amb els progenitors violents. La modificació del decret també inclou que no calgui el consentiment dels dos progenitors en el cas que es reclami, a diferència del que passa ara. Tampoc caldrà el seu consentiment quan s'ha dictat una sentència condemnatòria i mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal, segons s'estipula en la iniciativa aprovada aquest dimarts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor