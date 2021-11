El Govern recepta «tranquil·litat i paciència» davant la variant òmicron

CONTAGIS 1.040.572 (+2.288) INGRESSATS 660 (+4) UCI 141 (-2) DEFUNCIONS 24.121 (+6) Rt 1,35 (+0,01) REBROT EPG 325 (+24)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.048.021 (+5.305) DOSI 2 5.245.131 (+6.658) Actualització: 30/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.048.021 (+5.306) 85,7 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.949.763 (+3.337) 84,1% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 66.077 (+28.980) Actualització: 30/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.413.763 (+340) REBUIG A LA VACUNA 105.554 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.309.814 Dosis Moderna/Lonza: 1.576.294 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.349 Dosis Janssen: 348.211 Actualització: 29/11/2021

Altres notícies que et poden interessar

LaHo confirmen les dades que emet el Departament de Salut aquest dimarts: augmenten els contagis i els llits d'hospital se segueixen ocupant. A més, la variant òmicron ja ha arribat a l'Estat , amb un cas confirmat i un sospitós a Madrid, així com dos sospitosos més a Barcelona . Davant d'això, però, la portaveu del Govern,, ha receptat "paciència i tranquil·litat" a la ciutadania, així com també mantenir les mesures habituals -distància i mascareta- juntament amb la vacunació com a via per frenar l'impacte del virus."És important fer una. La situació ja és prou complicada com per afegir més angoixa i especulacions a una realitat preocupant. No hem de modificar el dia a dia més enllà de la gent que havia de viatjar a llocs amb la variant, que no ho podran fer. Cal paciència i tranquil·litat fins que no tinguem informació sobre la variant òmicron, que difílment serà l'última. És, que no és poc", ha remarcat Plaja en el transcurs de la roda de premsa posterior al consell executiu.Salut ha declarat en les últimes 24 horesque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.040.572. A més, s'han registrat, i ja són 24.221 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. El 6,04% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, per sobre del llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera crític. Elsnoten també aquest creixement, tot i que hi ha molta menys incidència que en anteriors onades. Així, aquest dimarts Salut declara, que situen el total en 660, i(en total n'hi ha 141).Per evitar que la pandèmia afecti de nou les festes de Nadal, des del Govern han decidit implementar l'ús delmés enllà de l'oci nocturn. Així, després de les incidències registrades el passat divendres per descàrregues massives i col·lapses a La Meva Salut, la mitjanit d' aquest divendres s'activa de nou la necessitat de mostrar el passaport de vacunació a restaurants, gimnasos i residències de gent gran Laa catorze dies puja de 229,40 a 245,24 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 135,54 a 144,89 / 100.000 habitants. Elpuja 24 punts, fins als 325, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,35 (cada 100 persones en contagien 135).L'anunci del Govern d'ampliar l'ús del passaport Covid a més àmbits va incrementar notablement ela Catalunya, que va créixer fins a un 80% en l'administració de segones dosis. El cap de setmana el ritme va disminuir, com és habitual, però aquest dilluns les dades confirmen que hi ha un nou repunt. Així,persones han rebut lamentre quehanla pauta.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor