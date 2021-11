Pimec considera «poc realistes» els pressupostos de l'Estat i la Generalitat

La patronal de la petita i mitjana empresa,, consideraels. L'entitat valoren que les previsions fetes quant a l'increment del(el 7% per l'Estat i el 6,4% per Catalunya) són excessius i els principals analistes el rebaixen sensiblement. També pel que fa a consum i inversió (5% per l'Estat i 6% a Catalunya), Pimec ho veu com a irrealista. Així ho han assenyalat el president de la patronal,, iCañete ha reclamat una política "que ensenyi a pescar en lloc de repartir canyes". El president de la Pimec ha assegurat que "lestenint en compte el gran nombre d'incerteses que tenim al davant". "Tos dos pressupostos respiren una aposta per la despesa social, que està bé, però manca sensibilitat envers els sectors productius". "No hi ha millor política social que crear", ha afirmat. Cañete s'ha referit a la manca d'execució de les inversions previstes per l'Estat a Catalunya, explicant que en els darrers set anys només s'ha executat un 66% de la inversió prevista. Per això, la patronal ha demanat la creació d'unper “reduir la pèrdua de competitivitat” derivada de la manca d'execució.Les actuacions adreçades al teixit productiu representa tan sols el 8% de la despesa de l'Estat i un 12% en el cas de la Generalitat. La Pimec ha destacat que, pel que fa a la distribució dels, el conjunt de suport a la indústria, les pimes i el sector turístic suposa el 7% dels fons en l'àmbit de l'Estat i el 9% de la Generalitat.Cañete ha criticat també que les partides dels fons de la UE no s'aboquen de ple a donar embranzida alsinó també a la despesa social. El dirigent empresarial ha recordat que des de Brussel·les s'ha deixat molt clar que els fons són per generar un canvi del model productiu, no han de ser concebuts com un subsidi., ha subratllat Cañete.Pimec considera que els comptes públics de l'Estat sóni prioritzen la lluita contra el dèficit públic per damunt de laeconòmica, quan "el que cal és engegar polítiques que fomentin la inversió privada, el consum i les pimes".En canvi, Pimec considera positiva la reforma fiscal prevista pel que fa a la tributació mínima establerta per a les(15%) i(18%), el que les equipara a moltes pimes. La Pimec reclama, però, avançar en la progressivitat i reclama una refroma més ambiciosa que redueixi els costos de les petites empreses, així com critica l', que pot afectar l'ocupació.

