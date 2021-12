Granollers, més capital de l'handbol que mai

Un Palau d'Esports renovat

El nou marcador del Pavellò d'Esports de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

Visitants de tot el món

Granollers viu el Mundial d'Handbol. Foto: Ajuntament de Granollers

Fins ara, noméspodia dir que havia acollit uns, i un. A partir d'aquest dimecres,s'afegeix a aquesta llista. Després de ser seu olímpica (1992) i de veure com al Palau d'Esports s'hi jugava el Mundial d'Handbol masculí (2013), lacompletarà la llista d'esdeveniments amb elAquesta és una de les dades que destaca gairebé en cada compareixença pública l'alcalde de la ciutat,. Un alcalde que el passat divendres ensenyava, orgullós, com llueix eldesprés de lesque s'hi han fet per acollir la cita mundialista: "Un espai acollidor per fer el millor torneig possible, càlid i acompanyant les jugadores perquè disputin aquí el millor mundial", destacava Mayoral.Aquest Mundial és una de lesa la història d'una ciutat que és una autèntica. Des de l'organització s'alerta que serà "el més global de la història", amb, una audiència televisiva potencial propera als 700 milions d'espectadors i 300 periodistes acreditats només a Granollers.Tot i que el Mundial comença aquest dimecres, no serà fins al dijous 2 de desembre que el Palau d'Esports acollirà els dos primers partits. En total serà escenari de: es començarà amb la fase preliminar els grups A (França, Montenegro, Angola i Eslovènia) i F (Dinamarca, Corea del Sud, Tunísia i República del Congo) i, tot seguit, la segona fase o Main Round, quarts de final, semifinals, partit per al bronze i la final. La resta de partits es disputaran a les altres seus: Llíria, Torrevella i Castelló. La vigent campiona,, intentarà repetir l'èxit del 2019.Granollers ha aprofitat la cita mundialista per, estrenat el ja llunyà 1991 pels Jocs Olímpics de Barcelona. Destaca el nou videomarcador, que ofereix informació en 360 graus i que dona punts a la ciutat: "Ens permetrà captar esdeveniments internacionals", va destacar el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer.S'han instal·lat graderies retràctils automatitzades i s'ha canviat el paviment sintètic de la pista principal, dues millores que, a més, permetran disposar de més espai a l'hora d'entrenar.A més, s'ha fet una aposta per l': s'ha substituït tot l'enllumenat existent dins del Palau i a l'exterior per un de nou de tecnologia LED. Aquest canvi suposa més intensitat lluminosa, però també estalvi energètic de gairebé un 46%. També s'han instal·lat 222 panells solars fotovoltaics a les cobertes sud, est i oest que faran que el Palau sigui autosuficient a nivell energètic. I s'han fet millores a les instal·lacions d'aigua calenta sanitària i calefacció per disposar de quatre noves calderes. Es calcula que permetran estalviar un 20% en el consum de gas.En total, unaque han estat subvencionats pel Consell Superior d'Esports i la Diputació de Barcelona.A més de les jugadores, la ciutat es prepara per, vinguts de tot el món. Noruecs, suecs, francesos i polonesos, països amb gran tradició d'handbol femení, són els qui han comprat més entrades, especialment abonaments per a les semifinals i la fase final. "Es programen les vacances per acompanyar l'equip. Tenen els referents femenins molt més marcats", destacava Ferrer.Els seguidors i els gairebéque estaran a la ciutat estaran acompanyats per les gairebé Voluntaris com la Carme , que no es vol perdre la cita. "No seríem capaços de tirar endavant el Mundial sense ells", reconeixia el regidor d'Esports. A l'inici, unes 200 persones estaran a la reserva per si hi hagués qualsevol imprevist relacionat amb la pandèmia.Per rebre'ls, la. S'han vestit de porteries d'handbol un total de 74 fanals del carrer Anselm Clavé, l'artèria principal de la ciutat, entre la plaça de la Corona i el carrer de Torras i Bages. També s'han posat banderoles i repartit prop de 400 fotografies en comerços de la ciutat amb imatges de jugadores d'handbol. S'ha obert l'Oficina del Mundial a la plaça de la Porxada i les escoles han fet activitats relacionades amb la cita esportiva.