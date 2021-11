La república de Barbados, oficial en renunciar al regnat d'Elisabet II

L'illa caribenya deha retirat el reconeixement com a cap d'Estat a la reina d'Anglaterra, Elisabet II, iaquest dimarts. A l'acte hi ha estat present el príncep de Gal·les,en representació de la reina, qui també ha participat en les cerimònies oficials de celebració deldel país de l'Imperi Britànic.La decisió de renunciar a la monarquia i optar per la república es va prendre fa un any. "Ha arribat el moment de", va anunciar la llavors primera ministra, Mia Mottley. "És la nostra declaració definitiva de confiança en qui som i què som capaços d'aconseguir", va afegir.Per oficialitzar la proclamació de la república s'ha dut a terme una Gran Celebració Cultural en què han assistit les autoritats del país, el representant de la Casa Reial britànica i personalitats de la vida pública de Barbados, com Rihanna.Durant el discurs, el príncep de Gal·les ha assenyalat queés una "" que "taca per sempre" la història del Regne Unit. A més, el primogènit d'Elisabet II ha afirmat respectar la decisió de l'illa de convertir-se en república. Laha traslladat les seves "" a la Dame Sandra Mason, primera presidenta del país, i a tots els "barbadians". "És una font de gran satisfacció que Barbados segueixi sent un participant actiu de la Commonwealth", ha dit.El cas de Barbados és el darrer d'un llistat de països americans que han renunciat a la reina d'Anglaterra com a cap d'Estat. Abans,(1970),(1976) i(1978) també van independitzar-se del Regne Unit. A l'Àfrica,es va desvincular de la corona el 1992.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor