L'aliança del Govern amb els comuns es reeditarà per aprovar el decret de renovables

Més a prop dels comuns, més lluny de la CUP

L'que va fer possible la tramitació dels pressupostos tornarà aaquest dimecres per fer prosperar el. Es tracta d'una altra aposta estratègica del president de la Generalitat,, que topa amb eli que, com els comptes, se salvarà gràcies amb un acord amb En Comú Podem, amb qui els republicans porten setmanes treballant l'entesa. La condició que han posat els deés que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, comparegui una vegada a l'any per tal desobre l'assoliment dels objectius que fixa el decret.Els comuns han anunciat el seui han argumentat que aquest és el decret queper accelerar el ritme d'implantació de les renovables a Catalunya. Aragonès, que ha definit el decret com una "necessitat política" de primer nivell , va escenificar la rellevància que per a ell té aquesta proposta amb una presentació pública de la mà de la consellera Jordà. Republicans i comuns tanquen files també a l'hora d', com han reclamat partits com el, perquè consideren que hi ha qui "vol reobrir el projecte mirant enrere" i per evitar "més mesos d'incertesa jurídica".L'aposta formulada des del Govern és aconseguir una Catalunya descarbonitzada l'any 2050 amb un model propi que pivoti en lai de la ciutadania i la complicitat del món rural a l'hora de determinar on s'ubiquen els parcs d'energia renovable. Entre els objectius també s'ha fixat el. L'aprovació del decret és concep com el primer pas i durant el primer semestre del 2022 l'executiu té previst aprovar laEl plantejament del Govern, però, és insuficient a ulls de la CUP, que considera que no es fa prou costat al territori i no s'aposta per un model energètic "democràtic i descentralitzat". El, però amb l'argument que serà un "obstacle" per al desplegament de les renovables i que, per tant, "s'empitjorarà" una paràlisi que fa deu anys que s'arrossega. Els comuns, en canvi, sostenen que aquest decret millora el de l'exconsellerde fa dos anys i consideren que garanteix espais de concertació amb el territori, desbloqueja el desplegament de les renovables i frena la massificació de projectes. Això sí, han assenyalat la importància dea partir de les compareixences de Jordà per poder esmenar errors que sorgeixin i garantir que s'avança en el sentit traçat.Que els llaços entre el Govern i En Comú Podem s'estrenyen arran de l'acord de tramitació de pressupostos es reflecteix en lesconjuntament entre ERC i Junts als comptes i que inclouen partides per donar compliment al compromís d'impulsar el dentista públic, la xarxa ferroviària i reforços a l'educació, entre d'altres. El diputat dels comunsha assegurat que continuen mantenint negociacions obertes amb el Govern per tancar un acord definitiu. El contacte, asseguren,i es fa tant amb el departament de Presidència com el d'Economia, malgrat que el departament deno va participar de la reunió on es va teixir l'entesa.Mentre que els comuns no han presentat cap esmena als pressupostos, la CUP n'ha registrat una cinquantena. La diputadaha assegurat queamb el Govern per intentar refer ponts de cara a l'aprovació definitiva, malgrat que ERC els continua considerant un soci prioritari. "Ja fa temps que no ho som, els socis prioritaris del govern al debat de política general van ser el PSC", ha dit la dirigent cupaire. També ha recordat queés president amb el compromís segellat de sotmetre's a una qüestió de confiança a mitja legislatura. Amb tot, ha precisat que ara lasón uns pressupostos que, sota el seu criteri, ni garanteixen el gir a l'esquerra ni avancen en l'horitzó nacional.Des d'ERC, en canvi, consideren que la qüestió de confiança deixa de tenir sentit si la CUP no ha garantit l'estabilitat del Govern amb els pressupostos. Els republicans volen valorar aquesta qüestió en una reunió per actualitzar l'acord d'investidura, que consideren vigent pel que fa a les mesures acordades. Tot plegat, mentre Junts continua insistint en què ERC no ha vetllat per la cohesió de la majoria del 52% i circumscriu l'entesa amb els comuns a la voluntat d'Aragonès.

