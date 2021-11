El CEO de Moderna adverteix que les vacunes actuals seran menys efectives contra l'òmicron

L'EMA desconeix l'efectivitat contra les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

Les vacunes actuals poden ser menys efectives contra la variant òmicron. El conseller delegat de, és un dels principals defensors que les actuals dosis contra el coronavirusamb la nova soca de la Covid-19 en comparació amb l'efectivitat que tenien amb variants com la Delta o la Beta. En el cas que es confirmés aquesta impossibilitat de les actuals vacunes per tal de combatre la nova variant,del nou vaccí.En declaracions al Financial Times, el CEO de Moderna ha explicat quee les vacunes actuals de cara el 2022. També ho responsabilitza a la gran capacitat de propagació de la nova variant, que ha obligat a la majoria dels països occidentals a prendre mesures per intentar frenar els contagis als seus territoris.. Ha assegurat que "amb tots els científics que ha parlat" li asseguren el mateix, "que tot això no serà res bo".Les paraules de Bancel, que en declaracions a la cadena estatudinenca CNB va assegurar que "existeix un grau raonable de confiança que, almenys amb la tercera dosis, els pacients tindran una protecció prou bona contra la nova variant òmicron". Totes dues empreses farmacèutiques han anunciat el desenvolupament de noves vacunes per combatre l'òmicron.Per la seva banda, la directora de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès),, ha admès que de moment no saben si caldrà "adaptar" les vacunes contra la covid-19 a la nova variant òmicron.l'òmicron.Cooke ha avançat que hen els antídots avalats, si fos necessari. T. "Hem d'estar preparats pel pitjor encara que esperem el millor", ha dit aquest dimarts en una compareixença a la comissió de salut del Parlament Europeu.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor