Maten a trets un home en ple carrer de Cerdanyola del Vallès

Elshan obert unaper laque handeaquest dimarts al matí, tal com ha precisat l'ACN. Segons ha informat el cos en un comunicat, ha rebut l'avís a les vuit i s'alertava que "hi havia unferit amb".L'alarma l'ha donatque ha vistestès a terra amb. Els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat tres unitats, han atès aquesta persona que presentavai li ha practicat, però finalment ha mort.Segons ha pogut saber, els fets han tingut lloc al carrer Serra dels Galliners, 69, al barri de Serraparera, al municipi vallesà. L'home hauria estat executat en plena via pública quan tornava de deixar els seus fills a l'escola,L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. El cas està sota, tot i així, els Mossos no descarten cap hipòtesi i els investigadors sospiten inicialment d'una​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor