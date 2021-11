Les primeres llàgrimes de Jordi Cruz en 24 edicions de «Masterchef»

El programa, en la seva edició Celebrity número 6, va arribar al seu final ahir a la nit, ben entrada la matinada. Després de setmanes entre fogons i emocions, el presentador i humorista; i el periodista esportiu, van ser coronats com a guanyadors de la vint-i-quatrena edició del programa culinari.La final entre els dos comunicadors va ser històrica per a l'espai, ja que mai en la història del programa havien guanyat dues persones el mateix any.que els han presentat Castaño i Nadal durant la final.En especial el segon, durant el tast de les postres, on va ser capaç d'arrencar una llàgrima de, va confessar el responsable de l'Àbac, restaurant barceloní de tres estrelles Michelin. El mateix Miki Nadal no va poder retenir les llàgrimes en recordar la seva mare."Hem tingut una edició en què no només hi ha hagut humor, també gastronomia ia sobre li heu posat cor. Gràcies a tots dos", va agrair Cruz als finalistes. T, van aplaudir els dos menús que van presentar Castaño i Nadal, que van qualificar "d'artesania culinària".​​​

