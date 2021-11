Así se ve la erupción de #LaPalma en su cono secundario esta mañana. Vídeo de @stavrosmel (@IGNSpain) pic.twitter.com/I1Su9uwQwk — Itahiza (@ita_dc) November 29, 2021

Deu setmanes, 72 dies i 2.750 edificis engolits. El, a l'illa canària de, va entrar en erupció el diumenge 19 de setembre i no ha donat treva. En les últimes hores, però, elde lava i només fumeja, tot i que l'erupció no ha aturat perquè el con secundari no deixa d'emetre material magmàtic.Tot i aquesta pausa al con principal,. Des de la mitjanit i fins a les 8 del matí d'aquest dimarts, l'Institut Geogràfic Nacional ha localitzata l'illa, tres vegades més que durant la nit anterior. El municipi de Fuencaliente és on més s'ha pogut notar, ja que s'hi han registrat diversos terratrèmols d'intensitats entre 3 i 3,8. Tot i això, el sisme més fort s'ha registrat a El Paso, amb una magnitud de 4,1.Pel que fa a la qualitat de, aquesta hai ja registra bons índexs a bona part de les estacions de monitoratge. S'espera que l'escenari favorable es mantingui durant els pròxims dies i així l'per l'erupció tal com ha estat passant des de l'inici.El satèl·lit Copernicus ha actualitzat recentment les dades i en l'últim informe es pot veure que els rius de lava ja han cobert un total dede l'illa, afectant fins a. L'obertura de diferents centres d'emissió durant la matinada de diumenge va provocar la creació deque, per ara, han alentit la seva velocitat en direcció a La Laguna.Donada la situació actual, els científics que estan monitoritzant diàriament l'activitat del volcàAixí, el Cumbre Vieja: si supera els 84 dies d'emissió de lava es convertirà en l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor