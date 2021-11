Sanitat prefereix accelerar la vacunació amb la dosi de reforç que imposar noves restriccions

Altres notícies que et poden interessar

La ministra de Sanitat,, ha defensat accelerar el ritme de vacunació amb la dosi de reforç contra el coronavirus abans que imposar més restriccions per la variant òmicron de la covid-19. "i mantenir les "mesures de prevenció" en lloc de tornar a imposar restriccions a sector com l'hostaleria, ha dit aquest dimarts al matí en una entrevista a la Cadena Ser., ha insistit Darias, que ha argumentat que la diferència amb la situació de fa un any és "l'alta cobertura vacunal". Segons la titular de Sanitat, la vacunai, per això, vol inocular la tercera dosi als majors de 60 anys i al personal sanitari abans de Nadal."Aquí està la clau, a tenir vacunats amb reforç als més vulnerables", ha afirmat. Darias ha assegurat que, a més, l'estat espanyol està intensificant el control davant la variant òmicron amb cribratges en vols provinents del sud d'Àfrica i amb l'aprovació al Consell de Ministres d'aquest dimarts de la limitació de vols.Aquesta mesura permet "guanyar temps" i "anticipar" fins que se sàpiga quin és "l'impacte real" de la variant òmicron.i que no sap encara quina quantitat de vacunes arribaran.​​

