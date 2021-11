Vidreres farà la consulta per decidir el futur del correbous el 18 de desembre

La festa major de Vidreres delva estar marcada pel correbous quan un delses vai va. Aquest accident va obrir el debat sobre la idoneïtat de seguir celebrant aquesta activitat a la festa major del municipi fins al punt en què l'Ajuntament de Vidreres es va comprometre a fer una consulta popular per demanar als veïns si estaven d'acord en seguir organitzant-lo o no. La consulta s'ha preparat seguint la Llei de Consultes de la Generalitat de Catalunya.Ara, l'Ajuntament ha acordat amb la comissió que s'encarrega d'aquest acte de la festa major i l'associació animalista de Vidreres que la consulta es faci el dissabte 18 de desembre. En aquesta nova data es demanarà a 6.500 vidrerencs que responguin amb un sí o un no a la preguntaL'alcalde del municipi ha assegurat que elde la consultadels correbous, sigui quina sigui la diferència de vots entre una opció i una altra o la xifra de participació.