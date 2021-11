Sense hipòtesis clares

dues de les quals són menors, un nadó i un nen de tres anys. El foc s'ha iniciat a les sis del matí i a quarts de nou ha quedat extingit.També hi haHan estat ateses al mateix lloc dels fets i posteriorment han estat traslladades a l'hospital. No es tem per la seva vida.Al lloc s'hi han desplaçat. El foc s'ha produït al número 20 de la plaça, just al costat de la Gran Via, en un local abandonat en una planta baixa que havia estat una oficina bancària, on residien les vuit persones. A l'indret hi vivia més d'una família. El foc no ha afectat altres pisos de l'immoble.Segons han informat els Bombers, quan han arribat s'han trobat quatre persones confinades en un pati, que han pogut. A dins del local, hi havia les quatre persones que han mort, i a les quals en un primer moment se les ha intentat reanimar sense èxit.Elsinvestiguen les causes de l'incendi. A hores d'ara, no tenen cap hipòtesi. Segons el conseller d'Interior,que ha lamentat el sinistre, entre les dues i les tres de la matinada hi ha hagut un incident de convivència en el qual hi ha hagut d'intervenir la policia. A hores d'ara, no s'ha trobat cap vincle entre aquest incident i el foc.Per la seva banda,ha explicat que, tot i que la família afectada no havia demanat mai res, des dels serveis socials especialitzats se'ls havien ofert diverses ajudes, pensant sobretot en els infants i en àmbits com l'escolarització, seguiment mèdic o menjador. En aquests moments s'estava en un procés de seguiment, de la mateixa manera que es fa amb d'altres famílies que viuen en estat precari, ha apuntat l'alcaldessa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor