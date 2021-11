Elsinvestiguen un home que es va gravar mentresortint d’una benzinera de Gironella. Els fets van passar aquest cap de setmana, i en el vídeo, l’home que es fa anomenar “Parera”, fins i tot engega lesdel vehicle.La investigació se centra ara en saber qui és eli com va arribar a les seves mans. També s’està investigant a quines denúncies administratives es pot enfrontar.Aquest és un dels 40 cotxes híbrids que l’empresa Bergadana , del mateix municipi, ha entregat aquest matí a la policia catalana, on hi ha participat el conseller d’Interior,, i el conseller d’Empresa i Treball,

