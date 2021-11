Mor l'excursionista rescatat sota la neu a Vallter

Des de la #FEEC volem enviar tota l’escalfor del món a familiars, amics i companys del Xavi Collboni. En especial a la gent del Grup de Muntanya Vall de Camprodon i de l’Ski Club Camprodon.



Seguirem sentint la muntanya com ho feies tu, ens trobem a les muntanyes Xavi. pic.twitter.com/47kKrmHaRN — FEEC (@FEEC_cat) November 29, 2021

Al 📹 es poden apreciar les condicions meteorològiques en què es va desenvolupar ahir al vespre la #recerca del veí de #Camprodon extraviat a #Vallter2000 El temps no ha millorar gaire però #GRAE i voluntaris reprenen la recerca després d'un replegament necessari a mig matí pic.twitter.com/HcXiDmwkje — Bombers (@bomberscat) November 29, 2021

L'home perdut aquest diumenge ahahores després de ser rescatat a la neu. L'excursionista no ha pogut superar l'hipotèrmia que ha patit a conseqüència de les hores que ha passat sepultat a la neu, segons informa el 3/24. La víctima,va ser regidor d'ERC i cap de llista tres vegades 2003, 2007 i 2011 a l'Ajuntament de Camprodon. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya () ha volgut enviar "tota l’escalfor del món" als seus éssers estimats a través del seu compte de Twitter.L'home havia estat localitzat una estona abans per un dels gossos de tempteig del, que ja havia marcat l’indret. Prèviament, els Mossos d’Esquadra havien assenyalat la zona mitjançant el rastreig del mòbil de la víctima. L’home ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. A les 15.38, pocs minuts després de descolgar-lo,, fins a les instal·lacions de l’estació d’esquí.Aquest matí nevava a la zona i laalhora que la visibilitat era molt dolenta. El telèfon de l'home desaparegut des d'aquest diumenge seguia donant senyal i s'ha fet una triangulació que ha donat una zona àmplia de 4 hectàrees, que és on s'ha centrat la recerca fins a trobar-lo.Segons les últimes informacions, les càmeres de Vallter 2000 van enregistrar el desaparegut pels volts de les 9 del matí del diumenge quan anava direcció al. "Es creu que després va carenar fins a una zona on hi va haver una allau", detalla Bombers.

