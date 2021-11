Leo Messi engrandeix la seva llegenda amb la setena Pilota d'Or

No es cansa de guanyar. Leo Messi ha aconseguit aquest dilluns, a París, la seva setena Pilota d'Or. L'argentí ha estat nomenat millor jugador del 2021 per la seva última temporada al Barça i la Copa Amèrica obtinguda amb Argentina, un dels títols que més se li resistia.



L'argentí, que ha arrencat a mig gas en els primers mesos al PSG, ha rebut més suport en la votació que Lewandowski, Jorginho, Benzema i Kanté. D'aquesta manera, es distancia encara més de Cristiano Ronaldo, que es queda amb cinc trofeus.

Els altres premis de la cerimònia encara han tingut un color més blaugrana. En primer lloc,ha guanyat el premi, que l'acredita com al millor jugador sub21 de l'any. D'altra banda,ha fet història en aconseguir la Pilota d'Or femenina després d'una temporada brillant al Barça.Messi ha exhibit felicitat, especialment pel fet que el guardó hagi arribat per la seva feina a la selecció: ", i aquest any vaig aconseguir el somni que tant desitjava i al final va arribar", ha dit. Pel que fa alha passat de puntetes, de la mateixa manera que amb el PSG: "Agraït amb els companys", ha afirmat.En el discurs de guanyador, Messi ha reconegut quemereixia la distinció l'any passat, quan no hi va haver gala per la pandèmia: "Crec que France Football t'hauria de donar la Pilota d'Or que mereixes de l'any passat", li ha dit públicament. Sobre el seu futur, el jugador de 34 anys ha assegurat que "no sé quant em queda, però espero que sigui molt perquè gaudeixo molt del futbol".

