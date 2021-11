En estudi dos positius a Catalunya per comprovar si són de la variant òmicron

Certificat Covid ampliat el divendres

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que en aquests moments s'està analitzant siamb test d'antígens ràpid a l'aeroport del Prat corresponen a casos de la nova variant. Es tracta dei les seves mostres han estat enviades a cribratge i posterior seqüenciació. Els resultats es coneixeran aquest dimarts.El conseller ha demanat "paciència" davant d'una variant de la Covid que ara per ara planteja molts interrogants. Ha dit que, malgrat que divendres passat el món va entrar "en situació de pànic",que sigui una variant més transmissible. També que falta saber si l'increment de casos a Sud-àfrica respon al fet que hi ha més infecció i s'està analitzant més o bé a que realment és més. A més, ha afegit que resta per saber com reaccionarà la vacuna davant d'aquesta nova versió del virus detectada.A l'estat espanyol ja s'ha detectat. Argimon ha qualificat de "lògic" el tancament de fronteres amb països africans però ha advertit que això no evitarà que arribi als països europeus.Elobligatori per poder accedir aes reactivarà elAixí ho ha anunciat el conseller en una roda de premsa convocada d'urgència. L'obligatorietat del passaport de vacunació per entrar en aquests establiments es va suspendre el divendres passat per un col·lapse en el sistema informàtic per descarregar el document. Davant d'aquesta situació, el Govern deixarà un marge fins divendres perquè els ciutadans es puguin descarregar el certificat de forma esglaonada i guardar-lo.En la darrera setmana, dos milions de persones han obtingut el certificat a través de l'aplicació de La meva salut. Amb tot,des de que elva avalar l'ampliació del requisit el passat dijous, l'allau de peticions va provocar lainformàtic, motiu pel qual el Govern va optar per suspendre temporalment la mesura.Argimon ha explicat que l'aplicació funciona i que els pròxims dies abans de divendres han de servir perquè tothom se'l pugui descarregar amb tranquil·litat -l'aplicació pot suportar una concurrència de fins a- i perquè aquells que tenen dificultats per obtenir-li puguin ser ajudats per familiars i amics. El certificati serà exigible a partir delsTot i això, el conseller ha admès que el certificat Covid és una mesura que no està prou testada per saber si és eficient a l'hora de controlar la pandèmia., ha dit Argimon, que ha puntualitzat que en aquests moments Catalunya va amb tres setmanes de retard respecte les xifres de contagi que hi ha a. Tant en aquest país com a França, ha explicat, ja fa temps que es va imposar el passaport com a mesura per incrementar la vacunació.En canvi, ha explicat que a Catalunya no s'aplica per incrementar la vacunació, que és superior, cosa que no vol dir que se celebri que ho provoqui -hi ha hagut 20.000 vacunats més amb primera dosi els darrers dies-, sinó per veure si és eficaç per controlar la transmissió i evitar altres mesures com restriccions horàries o tancaments. Ha aclarit, això sí, quei que, per tant, no es registren dades de qui entra a cada lloc. També ha admès que no és possible tenir un policia per controlar l'exigència del passaport arreu però ha assenyalat que, en tot cas, hi ha un"Hem de ser humils, estem en. Volem evidències, però les evidències es van generant poc a poc", ha assegurat. En aquest sentit, ha subratllat que laentre persones continuen sent les mesures de prevenció més eficaces encara que s'estigui vacunat.La previsió és que els contagis s'incrementin en les pròximes dues setmanes, però per ara Salutni restriccions com en les anteriors onades malgrat que s'acosta el pont de principis de desembre i les festes de Nadal. "Anem dia a dia. És complicat d'acceptar, tots volem certeses i prediccions", ha assegurat. Amb tot, ha argumentat que per ara els ingressos estan controlats i que, de fet, d'aquests hi ha un 24% dels infectats a les UCI quan abans eren el 33-34%. "Hem d’anari que la. La millor manera de tenir-hi contacte és amb la vacunació", ha insistit.​​

