Acció sorpresa de l'ANC contra la visita de Felip VI a Barcelona

Acció sorpresa de l'contra la visita de. L'entitat ha projectat una imatge delcap per avall a lesde lacoincidint amb l'acte que el monarca fa aquesta tarda a Foment del Treball. Amb el missatge "", l'ANC ha volgut recordar al rei que no és benvingut a Catalunya. L'entitat també ha volgut denunciar tots els estaments de l'Estat que avalen i promouen lacontra l'independentisme i ha acusat la monarquia de ser "una elit totalment desconnectada del país".Felip VI ha estat aquest dilluns a. Al matí ha presidit el lliurament de despatxos judicials i ha evitat cap referència a la qüestió catalana i també cap crítica a manca de renovació delespanyol. A la tarda, ha estat a l'acte deamb motiu dels 250 anys de l'entitat i per reivindicar la trajectòria empresarial de l'empresari. Envoltat de seguretat, el rei d'Espanya no ha trobat capen contra més enllà de l'acció sorpresa que ha fet aquest vespre l'ANC. Lluny queden, almenys avui, les visites del monarca carregades de tensió.

