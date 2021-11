Una vocal promoguda pel PP jutjarà la causa per l'acció exterior del Govern al Tribunal de Comptes

Elha celebrat aquest dilluns el primer ple per repartir les carteres dels nous vocals sorgits del procés de renovació. La lletrada de lai vocal designada a proposta del PPserà l'encarregada de jutjar el cas contra els líders independentistes per lesi de l'entre 2011 i 2018, segons fonts del Tribunal. Hernáez continuarà la tasca de l'exministra del PP, que va donar per tancada la instrucció just abans del seu cessament en el marc del relleu.El repartiment deixa a mans dela –majoritari al nou Tribunal de Comptes- la sala d'apel·lacions, que haurà de resoldre elsque els líders independentistes han interposat contra decisions anteriors de l'organisme com la negativa a admetre els avals de la Generalitat de Catalunya. Estarà formada per l'excap de gabinet de la ministra Margarita Robles,, de la magistrada Rosario López, i de la que va ser subdirectora General del Notariat i dels Registres,Ha estat el primer ple presidit per la progressistai ha servit per designar com a presidenta de la secció d'enjudiciament a R. La secció d'Enjudiciament tindrà tres departaments. El primer el dirigirà, el segon Elena Hernáez, i el tercer Diego Íñiguez. Segons el Tribunal de Comptes, la nova distribució de competències té com a objectiu un funcionament "més flexible i coherent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor