Jack Dorsey dimiteix com a CEO de Twitter

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

La renúncia dedel seu càrrec com a CEO de Twitter ha provocat un trasbals borsatil a Wall Street. En una jornada de dilluns on les accions de l'empresa tecnològica, tant la borsa de Wall Street com el Nasdaq han suspès les cotitzacions davant l'onada de rumors que inundava el sector. Des de feia dies s'especulava amb la possible sortida de Dorsey de Twitter, un dels seus fundadors. Al final, ell mateix ha confirmat la notícia de la seva marxa de la direcció de la xarxa social.Serà substituït de manera immediata pel fins ara director de tecnologia de Twitter,. En un comunicat breu, Dorsey assegura que l'empresa ha arribat a un nivell en què ha de superar (i pot) els membres fundadors. Conegut de cèlebre com a "Jack", sobretot a la xarxa social, ha estat un dels grans innovadors tecnològics de la dècada passada.Dorsey, de 45 anys, ha estat un dels líders de la nova onada de creadors i innovadors del sector de la comunicació, les xarxes socials i la tecnologia que, en pocs anys, ha monopolitzat el mercat., Twitter va bloquejar diversos missatges de Donald Trump i va acabar suspenent-li el seu compte de manera permanent arran de l'atac al Capitoli per part dels seus seguidors.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor