Elshan presentat aquest matí a Gironella els primerspolicials, que combinaran motor de gasolina i elèctric. Els vehicles presentats han estat transformats per l’empresa, del mateix municipi, amb la col·laboració de ladels Mossos., conseller d’Interior, ha manifestat que l’objectiu és. En aquest sentit, Elena ha apuntat que entre l’any passat i aquest s’han incorporat gairebé, i de cara l’any vinent, s’espera disposar de com aper “prestar un millor servei públic”. Pel que fa als nous vehicles híbrids, “estan pensats per reduir emissions i permetre un patrullatge més àgil i eficient”, ha remarcat ElenaD’altra banda, el conseller d’Empresa i Treball,, ha apuntat que “eldes del punt de vista estratègic, ambiental i econòmic, en un país on sempre ha tingut un pes molt gran”.“Volem que el segueixi tenint, en un segle XXI, que ens marca”, ha remarcat Torrent. Per altra banda, el conseller ha afegit que “laha d’acompanyar en, del cotxe de combustió cap al vehicle de zero emissions”.Segons han explicat des del Departament d'Interior, el nou cotxe permet un patrullatge "més àgil" i "eficient" en nuclis urbans. Es tracten de vehicles esportius utilitaris (SUV) que combinen la motorització tèrmica de benzina amb un motor elèctric d'1,1 kwh, cosa queA banda, on van els detinguts. A més el maleter s'ha adaptat per encabir-hi les, com ara el material mecànic, el sanitari, les torxes apagafocs, les balises lluminoses, el casc o els escuts d'ordre públic.L’acte també ha comptat amb la presència de la delegada del govern a la Catalunya Central,, l’alcalde de Gironella,, i diferents regidors de l’Ajuntament.

