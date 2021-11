Un municipi de l'Ebre es desperta diumenge amb 53 vehicles amb les rodes punxades

Molts dels veïns dela la Terra Alta, tornaran a pensar-s'ho abans de deixar els vehicles estacionats al carrer les pròximes nits, almenys si tenen alternativa. I és que aquest diumenge, el poble es va despertar ambamb alguna de les rodes punxades.Segons han confirmat els, un veí del municipi va sortir dissabte a la nit i va començar a punxar les rodes dels vehicles que trobava estacionats al seu pas de manera indiscriminada, fins que un altre veí del poble va sentir el soroll i va traslladar el corresponent avís.L’home duia la caputxa de la seva roba d’abric posada, però tot i així se’l va reconèixer, i ahir els Mossos van procedir a la seva detenció per un, per bé que ha quedat en. L’Ajuntament ha emès dos e-bandos -comunicats digitals- al veïnat per orientar els afectats per aquestsobre com han d’actuar per presentar les corresponents denúncies.Alguns, però, s'hana les xarxes socials perquè no resultava fàcil desplaçar-se durant el diumenge a la Comissaria dels Mossos a Gandesa per denunciar, amb els vehicles momentàniament immobilitzats per l'avaria provocada.

