ERC i la CUP discrepen sobre l'abast del trencament pels pressupostos

La CUP insisteix que "no s'ha mogut"

L'acord de pressupostos del presidentamb elsha provocat moviment de plaques tectòniques en la base de mínims que va permetre la investidura. Junts està pendent d'una reunió que ERC esquiva per revisar l'acord de coalició. I els republicans esperen seure amb la CUP per fer balanç d'una entesa que no ha servit per apuntalar la llei més important del primer any de legislatura. Ningú dona per trencats els vincles, peròa l'hora de fer prosperar els comptes. Sense anar més lluny, els del carrer Calàbria entenen que ja no té sentit que Aragonès se sotmeti a una, una lectura contrària a la que fa la CUP, que manté que l'entesa "s'ha de complir".Una setmana després de la tramitació dels pressupostos, els partits independentistes fan balanç dels estralls que implica que no hagin estat capaços de fer operativa la majoria del 52% que tant pregonen. Els d's'aferren a la "majoria àmplia" que fins ara no han pogut materialitzar i sostenen que la seva aspiració és continuar negociant els pressupostosde cara a l'aprovació definitiva el 23 de desembre. De portes endins, però, els republicans admeten que el suport principal l'esperen dels deperquè els anticapitalistes difícilment es mouran del seu no.I aquest no entenen que ha de tenir conseqüències. "No ens hem pogut trobar en aquesta majoria i s'haurà de valorar", ha dit la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, a la roda de premsa d'aquest dilluns . Els republicans sí que consideren vigents les mesures a les quals es van comprometre en matèria social i econòmica i que entenen que incorporen en bona part els pressupostos malgrat que la CUP ho consideri insuficient. "Són bones per al país", argumenten.Però des de la direcció interpreten que el fet que els cupaires no hagin complert amb el seu rol dedel Govern implica que caigui la qüestió de confiança del 2023, un horitzó que prenia sentit per avaluar els dos primers anys d'entesa per sostenir la legislatura. De fet, aquest escrutini al president coincidiria en un any en què hi haurài, si no s'avancen, també, amb la qual cosa podria suposar un difícil tràngol per a Aragonès enmig d'una tempesta electoral.La voluntat d'ERC és que en una reunió amb la CUP s'arribi a la conclusió conjunta que la qüestió de confiança surt de l'equació però que això no suposi donar per perduda una entesa de legislatura. ". Volem treballar perquè es pugui evidenciar sempre que sigui possible tant com sigui possible", ha assegurat Vilalta, que ha detallat que els espais de coordinació amb la CUP es mantindran amb l'aspiració de seguir buscanttant en l'eix social com en el nacional.Des de la CUP, però, eviten entrar en detalls i insisteixen que la seva posició continua sent la mateixa que va permetre assolir un acord d'investidura poques setmanes després de les eleccions. "", insisteixen fonts dels anticapitalistes. El to dels cupaires no va ser especialment dur el dia del debat de totalitat, però la diputada Eulàlia Reguant va demanar concrecions tant en les alternatives a la taula de diàleg -la CUP vol un referèndum abans de 2025- com en la vessant social, i que s'abandonin els macroprojectes com eli els, per reconduir la situació.La legislatura és llarga i la CUP va interpretar que el 14 de febrer deixava unmés a l'esquerra i canvis en la direcció de l'independentisme. En aquest escenari, va voler tenir un paper més protagonista que no pas la legislatura anterior, en què després de la investidura deva passar a l'oposició. Malgrat el "no" als pressupostos, la CUP no dona per trencada la majoria de la investidura però sí que demana a ERC "que s'aclareixi". En tot moment durant la negociació la CUP ha insistit que l'acord d'investidura -"de mínims", remarquen- és una acord que "s'ha de complir" i en cap cas es pot renegociar a la baixa.De moment, els republicans tenen coll avall que ara com ara són els comuns els que garanteixen l'estabilitat del Govern tant pel que fa als pressupostos com mesures cabdals com elque s'haurà d'aprovar aquest dimecres al Parlament. Ja fa setmanes que ERC i els comuns treballen per tancar l'acord i el tenen encarrilat, mentre que la CUP l'ha criticat malgrat negociar-hi alguns elements i el PSC ja ha anunciat el seu vot en contra . Malgrat l'intent fallit dels pressupostos, Aragonès ha insistit que vol refer els ponts amb els dei que els socialistes continuen quedant fora de les seves previsions . Però mentre la divisió independentista continua, els comuns han pres, per ara, la clau que tenien els cupaires.

