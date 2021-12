Pirineus de Catalunya: a la neu amb tota la família

Pirineus de Catalunya, una destinació segura Les activitats de neu es realitzen a l’aire lliure, permeten mantenir la distància de seguretat i eviten aglomeracions. Tanmateix, totes les estacions adopten protocols en relació a la Covid-19: ús de mascareta, recomanació d'adquirir els forfets on line, organització d’activitats en grups petits, entre altres. Gaudim amb responsabilitat.

Més informació Consulta aquí tots els protocols de cada estació i el manual de bones pràctiques de l'ACEM.

Vallter 2000: raquetes per arribar als racons més remots

Raquetes a Vallter 2000. Foto: FGC

Vall de Núria: neu, cremallera i diversió en família

El cremallera és l'únic transport per arribar a Vall de Núria. Foto: FGC

La Molina: mirador 360 graus a 2.500 metres

El telecabina Cadí-Moixeró arriba a la cota 2.500 de La Molina. Foto: Albert Alemany

Masella: esquí amb tota la família

Esquí nocturn a Masella, a la Cerdanya. Foto: Masella

Port del Comte: una estació familiar al Prepirineu

Port del Comte és una estació per a totes les edats. Foto: ACN

Port Ainé: saltant d'arbre en arbre com Tarzan

Parc d’aventura infantil a Port Ainé. Foto: FGC

Espot: gaudir del millor cel del Pirineu

Les màquines trepitjaneu també són un atractiu turístic a Espot. Foto: FGC

Baqueira Beret, quatre estacions en una

El paisatge de la Val d'Aran és màgic. Foto: Agència Catalana de Turisme

Boí-Taüll: combinar neu, cultura i família

Curs d’esquí infantil a Boí Taüll. Foto: Boí Taüll

Tot Nòrdic: esquí de fons als Pirineus de Catalunya

Esquí nòrdic familiar. Foto: Estació de Tavascan

La pandèmia ha posat en valor el turisme i el consum de productes de proximitat. I ara que han començat les nevades, l' oferta d'esquí i de turisme de muntanya dels Pirineus de Catalunya és imbatible. Neu, però també gastronomia, patrimoni, cultura i paisatge.Elssón a l'hivern la destinació perfecta per a esquiadors experts però també per. No en va, diverses de les estacions del Pirineu estan certificades com aper l'Agència Catalana de Turisme.Per obtenir aquesta certificació han de complir una sèrie de requisits, com per exemple tenir pistes acotades amb zones de velocitat lenta per a l'ús dels nens, club infantil o escola d'esquí. Són complexos ideals per iniciar-se en la pràctica de l'esport blanc però també per fer altres activitats en família.Una de les activitats que més triomfen els darrers anys són les raquetes de neu. En poden practicar des dels més petits de casa fins als més grans i és ideal per fer-ho en família. A més, pot servir tant per fer autèntiques travesses – amb un bon guiatge, això sí -, com per fer suaus passejades. A Vallter 2000 , per exemple, hi ha recorreguts guiats amb nivells de dificultat diferents i, a més, s'han creat quatre itineraris per recórrer lliurement si ja es domina aquesta disciplina.L'estació disposa de ludoteca dins del Jardí de Neu-Miniclub L'Esquirol. Els nens poden participar en tallers i jocs didàctics acompanyats per personal qualificat mentre els seus familiars poden baixar pistes sense parar. A més, s'organitzen caps de setmana temàtics per tal que els infants que repeteixin visita no s'avorreixin amb la mascota, l'esquirol Fajol, com a gran animador.I si la mainada de casa ja ha crescut, una bona alternativa és l'snowboard. Vallter 2000 disposa d'un snowpark on els adolescents i joves poden posar a prova el domini de la taula a les zones amb línies de salt, que combinen amb mòduls, baranes i calaixos de grans i petites dimensions. Vall de Núria és la instal·lació familiar per excel·lència... tot l'any. A més, cal sumar-hi l'emoció del viatge: per arribar a l'estació cal agafar el famós. Fa un recorregut de 12,5 quilòmetres i supera un desnivell de més de 1.000 metres enmig d'un paisatge 100% pirinenc. Enguany, a més, el bitllet del cremallera també inclou elper pujar fins a l'Alberg Pic de l'Àliga i gaudir d'una de les vistes més espectaculars de la zona.L'espai familiar per excel·lència del complex és el Parc Lúdic, pensat per gaudir de la neu en família. Té diverses pistes de trineus i tubbings, de longituds diferents, així com un recorregut de jocs d’equilibri en alçada, una tirolina i fins i tot un rocòdrom per als més petits.El toc didàctic de l'escapada familiar a Vall de Núria l'aporta el Cau de la Marmota. És el parc infantil de l'estació, un espai perquè els nens de 4 a 10 anys facin tallers de natura i medi ambient, de disfresses o excursions per descobrir la vall. El Cau de la Marmota és gratuït per les famílies allotjades a l'hotel o als apartaments de Vall de Núriaés l'estació degana de l'esquí a Catalunya però, a més, és una de les que ofereix un ventall més ampli i original d'activitats relacionades amb la neu. De fet, també ofereix una activitat estrella per aquells que no els agradi esquiar: pujar amb, a més de 2.500 metres d'altitud, i gaudir d'unper gaudir de les vistes de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès... i més enllà.L'oferta de pistes a La Molina és inacabable. També n'hi ha dues per baixar en trineu amb els nens així com dues per baixar en tubbing, una mena de dònut pneumàtic. A la del Bosquet el descens és per un tobogan, mentre que a la zona de Coll de Pal es fa directament sobre la neu.A l'escola d’esquí hi ha dos espais pensats per tal que els més petits s'iniciïn amb la neu: per a nens a partir de quatre anys hi ha el Parc de Neu, que compta amb una cinta transportadora al peu de la Pista Llarga i s'hi fan classes particulars. El Parc Infantil és l'altre espai per a infants a partir de sis mesos d'edat. Està vigilat per monitors de l'estació i disposa de zona de jocs, bressols i gandules.L'estació de Masella , a la cara nord de la Tosa, presenta un dels dominis esquiables més grans del país. A més, també compta amb jardí de neu perquè els nens de 3 a 6 anys aprenguin a esquiar. Si són més petits, entre 18 mesos i 3 anys, poden jugar a la Caseta dels Nens, que està a les instal·lacions de l'Escola d'Esquí de Masella. Tots dos serveis funcionen en cap de setmana i festius.Masella té dues singularitats. Per una banda, acostuma a ser l'estació que obre primer i l'última en tancar. A més, s'hi pot esquiar de nit. Hi ha un total de 13 pistes principals de les cotes mitjanes i baixes il·luminades i, en conseqüència, se la coneix com la "capital de l'esquí nocturn" dels Pirineus.és una estació familiar per naturalesa amb pistes amples i pendents per a tots els nivells. A més, té una singularitat geogràfica: ubicada al, és l'única del país al. El massís del Port del Comte es caracteritza per tenir formes suaus i arrodonides, a causa de l'erosió, plenes de boscos de pi negre.És una estació ideal per a aquells esquiadors que vulguin fugir de la massificació. A més, els amants del surf de neu compten amb un Snow Park molt interessant ja que obre de nit amb il·luminació artificial. També és una estació perfecte per iniciar-se en el món de les raquetes de neu –hi ha cinc rutes senyalitzades- o un Parc d'Aventura, perfecte per als més petits de la casa.L'estació d'esquí i muntanya del Pallars té unals arbres dins del parc lúdic. Escales movedisses de troncs a 7 metres d'altura, un pont tibetà, tirolines, entre altres, són alguns dels elements del circuit que poden fer els nens a partir de 7 anys i 1,20 m d'alçada, acompanyats per un adult. El parc compta amb totes les mesures de seguretat.En cas de voler iniciar els nens a l'esquí a Port Ainé , el bateig de neu és el paquet d'activitats ideal. Està pensat per infants a partir de set anys i inclou una hora de classe teoricopràctica i dues hores de curset d'esquí, a la zona de debutants.Port Ainé està a tocar del. Enguany es podrà descobrir una de les espècies de fauna més interessants amb la visita a l'exposició Tots podem ajudar el gall fer.L'estació del Pallars Sobirà té el privilegi d'estar situada al costat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . Per tant, una visita a l'estació també permet gaudir d'aquest espai natural de gran bellesa.El Parc Lúdic d' Espot està pensat per a nens i nenes a partir de 4 anys. Té tubbing, pista de trineus i un jardí de neu amb material educatiu, jocs psicomotrius i zones de descans. També es pot fer el bateig de neu, una activitat pensada per a tothom –els petits, però també els grans- que s’iniciï al món de l'esquí.Una de les activitats estrella són, precisament, les sortides Starlight. Un taller d’astronomia i tast de productes de km 0, on gaudir d’un dels cels nocturns de muntanya més espectaculars dels Pirineus. L'ascens fins al punt del taller, per cert, es fa amb màquina trepitjaneu. El viatge ja és tota una experiència. Baqueira Beret és l'estació més gran de l'Estat ambd'esquí alpí i snowboard així com 7 quilòmetres d'esquí nòrdic. Té quatre sectors repartits entre lai les–Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver- que sumen una àrea esquiable de quasi 2.300 hectàrees.L'estació estrena enguany dos remuntadors nous al sector de Beret, on precisament es delimita la zona de debutants. A més, pensant amb els petits, es renoven els parcs infantils amb la creació dels Baqueira SnowCamp.–tres parcs de neu i un Baby SnowCamp- pensats per a edats diferents i distribuïts a les diverses zones de l'estació.Laés coneguda arreu per una concentració de romànic declaradaper la Unesco. Una bona manera de combinar família i cultura és amb l'activitat "Contacontes i Llegendes de la Vall de Boí", petites excursions per descobrir la vall mentre s'escolten antigues llegendes d'éssers fantàstics i mitològics dels Pirineus de Catalunya.és l'estació d'aquest territori de l'Alta Ribagorça i la més alta del Pirineu català. Té un jardí de neu on els infants a partir de 3 anys poden aprendre a esquiar. Gestiona la instal·lació l'Escola d'Esquí Vall de Boí i les activitats es fan a l'aire lliure. A més, sota cobert i per a mainada de 2 a 6 anys, hi ha una llar d'infants. En aquest cas, els petits juguen protegits mentre els seus familiars esquien.Una activitat pensada per a tota la família –infants a partir de 8 anys- és unaon l'ascens fins a la cota 2.300 es fa amb. Un cop a dalt, es comença el descens gaudint d'unes vistes espectaculars de les muntanyes més altes de la serralada.L'és una pràctica relativament poc coneguda, però amb una oferta molt àmplia al nostre país. Concretament, la marca Tot Nòrdic de la Mancomunitat de Municipis per a la promoció d’esquí amb el taló lliure, aplega fins a set estacions del Pirineu català.Es tracta de(Cerdanya),(Alt Urgell), així com(Pallars Sobirà). Tenen circuits de nivells diversos, així com zones per iniciar-se en aquesta disciplina tant popular al nord d'Europa i que permet descobrir d'una altra manera els paisatges hivernals del nostre país. A més, la majoria també compten amb circuits de raquetes de neu així com activitats complementàries.