El segon judici a Torra per la pancarta del llaç groc serà el 17 de març

El segon judici per desobediència contraja té data:. Així ha estat notificat a la defensa de l'expresident de la Generalitat, que ja va ser inhabilitat en la primera causa oberta per la pancarta del llaç groc . En aquell cas, va ser condemnat a un any i mig sense exercir càrrecs públics per part del(TSJC), sentència confirmada deu mesos més tard pel Tribunal Suprem . El periple judicial de Torra va derivar en la pèrdua de l'escó i, un cop fora de Palau, es va procedir a la convocatòria automàtica d'eleccions, celebrades finalment el 14-F.La causa, que s'instrueix des de la tardor del 2019, està motivada per l'entitat espanyolista, que reclamava la retirada permanent de la pancarta sobre la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. "No es tractava en aquest cas d'una instrucció vinculada al període electoral, sinó d'unde manera indefinida i total", ressalta Torra en un comunicat. La defensa de l'expresident insisteix que la pancarta a la façana de Palau està emparat pel dret a la llibertat d'expressió, i també que estava emparat per la "inviolabilitat parlamentària"."La pancarta de la façana volia representar el clam de milers de ciutadans en un acte de protecció i garantia dels drets humans, com havia convidat a fer als representants institucionals el grup de treball sobre detencions arbitràries de la comissió de drets humans de les", destaca la defensa de l'expresident, que també es valdrà de l'informe aprovat pel sobre la judicialització del procés per reclama que la causa decaigui. De moment, la instrucció ha desestimat incorporar aquest informe.

