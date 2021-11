Elena Gadel i Llucià Ferrer presentaran les Campanades de TV3

seran els encarregats de presentar les, amb un programa especial per celebrar l'entrada al 2022. El programa començarà a les 23.30 hores del 31 de desembre.El canal de televisió públic connectarà des de l'avinguda, amb l'espectacle ofert per l'Ajuntament. L'actriu i cantant i el presentador, amb una llarga trajectòria professional, ocupen les sobretaules de dilluns a divendres i les tardes del cap de setmana amb els seus respectius programes.Elena Gadel es posa cada dia en el paper de la Noe a la sèrie, la ficció de tardes de TV3. Per la seva banda, Llucià Ferrer presenta el concurs del cap de setmana, que ja es troba en la seva quarta temporada.​​​

