​El Port de Barcelona, porta d'entrada de Corea al sud d'Europa

Inauguració del Port Summit Korea 2021. Foto: Port de Barcelona

Una plataforma permanent dels ports de Busan i Barcelona

és la segona ciutat dei el port més important de tota la península coreana. De fet, és una de les-la sisena en tràfic de contenidors- i, juntament amb Singapur, un dels dos grans hubs del continent.La ciutat coreana, a més, estàdes del 1983. En aquest context, ambdós ports han cultivat una relació creixent que ha culminat aquesta tardor amb l'establiment d'unaa la ZAL de la capital catalana que permetrà a les empreses coreanes distribuir les seves mercaderies a tot el sud d'Europa i a la resta de l'àrea mediterrània. Una instal·lació que s'ha inaugurat coincidint amb la Port Summit Korea 2021 , una missió empresarial virtual.Elés un dels grans hubs de transport marítim d'Àsia. Més enllà d'aquesta importància continental, és el gran punt d'entrada i, sobretot, de sortida de mercaderies d'un paísper naturalesa en sectors com la tecnologia o els automòbils. “Com passa a Barcelona, és un port molt diversificat amb serveis per a tota mena de càrrega: contenidors, automòbils, a granel...”, explica, cap de Relacions Externes del Port de Barcelona Les connexions amb Corea del Sud són notables. El 2020 es va celebrar el 70è aniversari de l'establiment de relacions per part de l'estat espanyol mentre que d'aquí a dos anys es commemorà el 40è aniversari de l'agermanament entre Busan i Barcelona. En l'àmbit econòmic, a més, el mateix Port de Barcelona ja és la gran porta de Corea a l'Estat amb un 34% del total de mercaderies importades. Unes xifres que aniran a més després del Port Summit Korea 2021 i, especialment, de la inauguració de la plataforma logística impulsada pels ports de Busan i Barcelona a la ZAL.La pandèmia ha obligat a reinventar-nos en molts àmbits de la vida i els contactes empresarials internacionals no en són una excepció. El Port de Barcelona celebrava des del 1998 missions empresarials organitzades amb i per a la comunitat portuària. L'objectiu, apropar empresaris catalans amb els d'altres països, al mateix temps que es donen eines per facilitar els intercanvis.Després de diverses destinacions, l'anyera el torn de. Tanmateix, l'impacte de lava obligar a realitzar-la per primera vegada de manera. Enguany, s'ha repetit la fórmula per celebrar el Port Summit Korea, amb el país asiàtic com a partner. “La pandèmia ens va portar a pensar en unaper ajudar als empresaris catalans a mantenir aquesta activitat d'internacionalització”, explica Manel Galán aLa inauguració institucional, que es va poder realitzar de manera presencial a les instal·lacions barcelonines, va comptar amb el president del Port de Barcelona,; el seu homòleg de Busan,; així com representants dels governs sud-coreà, espanyol, de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.El Port Summit Korea 2021 va incloure webinars de qüestions d'interès per als empresaris d'ambdós continents com duanes, innovació, smarts ports, qualitat o comercial. I, malgrat el format virtual, també es van organitzarentre empresaris catalans i espanyols amb coreans, els denominatsEl Port Summit Korea 2021 també va servir per presentar en societat la(ZAL) de Barcelona. Es tracta d'una nau de quasique gestionarà la societat B2B Logistics Busan & Barcelona hub S.L, integrada pel port coreà (51%) i el català (49%).Busan ja disposa d'una infraestructura similar al Port de–el més important d'Europa- per tal de distribuir les mercaderies coreanes al centre i al nord del continent. “Ara volen tenir unaque doni servei a tota la península Ibèrica, però també a la resta del sud d'Europa i al nord d'Àfrica”, explica Manel Galán. “El Port de Barcelona es consolidarà d'aquesta manera com la porta d'entrada de Corea al nostre país”, afegeix.La plataforma ja té l'espai i el funcionament administratiu definit, però encara cal concretar qüestions com quins operadors logístics hi operaran. “Estem treballant perquè pugui ser una realitat aquest mateix”, explica el cap de Relacions Externes del Port de Barcelona.No es descarta que en un futur es pugui ampliar en funció de la demanda. “El hub evolucionarà de manera escalable”, va avançaren el Port Summit Korea 2021. “Catalunya i Corea estan més a prop. Els ports de Busan i de Barcelona hem posat en marxa una col·laboració per acostar l'economia coreana a Europa a través de les nostres instal·lacions.com el seu port del sud d'Europa”, va afegir.De fet, tampoc es considera impossible replicar-ho a la inversa. “Seria molt interessant tenir una plataforma per als productes catalans i espanyols a Corea. No ho descartem en un futur, tot i que per ara ens centrem a consolidar la de Busan a Barcelona”, conclou Galán.