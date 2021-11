Història als Goya: «El buen patrón» arrasa amb 20 nominacions

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El film de producció catalana, de Mediapro, ha superat el màxim històric de nominacions que va aconseguir Días contados, d'Imanol Uribe (19 nominacions). Les altres dues produccions amb més nominacions per als guardons d'aquest any són, d'Icíar Bollaín (14 nominacions) i, de Pedro Almodóvar, amb 8.En l'apartat de millor pel·lícula destaca, l'òpera prima de la catalana Clara Roquet, que ha aconseguit sis nominacions., la història de l'Open Arms i el seu fundador, Òscar Camps, opta a 7 premis i, de Daniel Monzón, també en suma 6 com el film de Roquet. La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà a València el 12 de febrer i s'homenatjarà Luis García Berlanga. José Sacristán rebrà el Goya d'Honor.El buen patrón, Libertad, Madres paralelas, Maixabel i Mediterráneo competiran pel Goya a la millor pel·lícula, mentre que a la categoria de millor direcció hi opten. Com a millor actriu protagonista hi ha nominades les actrius Emma Suárez, Penélope Cruz, Petra Martínez i Blanca Portillo. A la categoria masculina opten a recollir el guardó Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar i Eduard Fernández. Podeu consultar aquí totes les nominacions.

